Руският производител на селскостопанска техника Ростселмаш вероятно ще въведе по-кратка работна седмица през 2026 г. заради продължаващия спад на търсенето. Съсобственикът на компанията Константин Бабкин заяви пред ТАСС, че през следващата година ще има периоди, в които заводите ще работят по 3 или 4 дни седмично. Целта е по този начин да бъдат избегнати дългосрочни производствени паузи.

Факт е, че компанията вече изпитва сериозен натиск. През 2025 г. продажбите са се понижили с около 25%, което принуди ръководството да намали производствената програма и да отложи годишната ваканция на служителите. Около 2000 души са били съкратени в основния завод в Ростов на Дон, а производството е свито до най-ниските си нива от близо 2 десетилетия.

Съществуват също и планове за намаляване броя на изработените комбайни и трактори с около 30%.

Защо търсенето е слабо?

Според Бабкин слабото търсене се дължи на високите лихвени проценти, ограничените доходи на земеделските производители и недостатъчната държавна подкрепа. Той посочи също, че забавянето на плащането на екотаксата е позволило на компанията да запази оборотен капитал и да инвестира в производството. Въпреки това редица дългосрочни проекти са временно замразени, включително изграждането на завод за хидростатични трансмисии и разширяването на производствените мощности за прецизно леене.

Ростселмаш остава стратегическо предприятие и ключов работодател с около 15 000 служители и 13 производствени звена. Компанията произвежда над 150 модела селскостопанска техника, включително зърнокомбайни, трактори, пръскачки и оборудване за зърнопреработка.

Въпреки това през последната година финансовите резултати се влошиха осезаемо: нетната печалба за 2024 г. е намаляла 2,4 пъти до 6,9 млрд. рубли, а печалбата от продажби - почти 7 пъти.

Бабкин определи текущия период като "най-трудния за последното десетилетие". Натрупването на хиляди непродадени машини и рязкото свиване на производството увеличават риска от нови рестрикции, а властите вече предупредиха за възможността от пълно спиране на производството, ако пазарната ситуация не се подобри.