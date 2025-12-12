Съоснователят на Terraform Labs До Куон беше осъден на 15 години затвор за ролята му в масивна измама, която изтри около 50 милиарда долара от криптоекосистемата само за три дни през май 2022 г.

Присъдата, определена от окръжния съдия Пол Енгелмайер от Южния окръг на Ню Йорк, надминава 12-те години, искани от прокурорите и много по-висока от 5-годишното наказание, предложена от адвокатите на Куон.

Той трябва да изтърпи поне половината от присъдата, преди да може да кандидатства за трансфер в Южна Корея, където му предстоят допълнителни обвинения. Ако бъде признат за виновен и по тях, ще прекара в затвора още 40 години.

Измамата със стабилната монета

През август Куон се призна за виновен по едно обвинение за конспирация за извършване на измама на фондовия пазар, измама с ценни книжа и измама по електронен път, както и по едно обвинение за извършване на телеграфна измама във връзка с измамнически схеми в Terraform Labs.

По време на заседанието пред съдия Енгелмайер, 34-годишният южнокорейски предприемач призна, че "съзнателно се е ангажирал със схема за измама и всъщност е измамил" купувачите на стабилната монета TerraUSD (UST).

Куон призна, че е заблудил инвеститорите относно TerraUSD - алгоритмична стабилна монета, проектирана да поддържа стойност от 1 долар чрез сложен механизъм, свързан със сестринския й токен Luna. Когато TerraUSD временно загуби своята връзка с долара през май 2021 г., Куон каза на инвеститорите, че неговият алгоритъм Terra Protocol автоматично е възстановил стойността на монетата.

В действителност прокурорите твърдят, че той тайно е организирал високочестотната търговска фирма Jump Trading да закупи над 62 милиона UST токена на стойност стотици милиони долари, за да подкрепи изкуствено цената.

"Направих неверни и подвеждащи изявления за това защо тя възстанови връзката си, като не разкрих ролята на търговската фирма", каза Куон пред съда.

Спиралата на смъртта

Измамата се оказа катастрофална, когато TerraUSD и Luna се сринаха през май 2022 г. по време на по-широк пазарен хаос. Алгоритмичният механизъм създаде "спирала на смъртта", тъй като системата създаде трилиони нови Luna токени в неуспешен опит да възстанови връзката, което доведе до това двете криптовалути да паднат почти до нула.

Под ръководството на Куон Terraform Labs беше първата плочка домино, която падна в криптокраха от 2022 г., задействайки каскада от ликвидации и фалити, която завърши с имплозията на някога могъщата борса FTX през ноември същата година.

Бившият изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд в момента изтърпява 25-годишна присъда за измама, разкрита при колапса на борсата.

Дългият път до правосъдието

Куон беше арестуван в Черна гора през март 2023 г. с фалшив паспорт и прекара почти две години в борба срещу екстрадицията, преди да бъде прехвърлен под американска юрисдикция в края на 2024 г.

Като част от споразумението за признаване на вина, Куон се съгласи на конфискацията на над 19 милиона долара и различни имоти.

Той и Terraform Labs предварително постигнаха гражданско споразумение от 4,47 милиарда долара с Комисията по ценните книжа и борсите, включително глоба от 80 милиона долара лично срещу Куон и доживотна забрана за извършване на транзакции с криптовалути.