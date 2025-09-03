Банковият гигант Mastercard приема криптовалутите, но не като радикален революционер. Вместо това, платежната компания вижда дигиталните активи като развиващ се инструмент, който може да подобри съществуващата финансова инфраструктура, пише Yahoo Finance.

Според Кристиан Рау, който ръководи крипто отдела на компанията в Европа, фокусът е върху ефективността, сигурността и съответствието с регулациите, а не върху "пренаписване на правилата" във финансите.

"Не са заплаха за банките!" Mastercard вижда криптовалутите като платежна технология, а не като финансова революция

Според компанията стабилните монети са най-обещаващото приложение, особено за трансгранични преводи, където скоростта и ниските разходи са от решаващо значение.

"Стейбълкойните обаче едва ли ще заменят надзора и защитните механизми, вградени в днешната финансова инфраструктура. По-скоро те ще служат като допълващ инструмент, който оптимизира плащанията, като същевременно запазва доверието", смята Рау.

Той акцентира върху мащаба на Mastercard и околната инфраструктура като ключови предимства.

"Обработваме около 5000 транзакции в секунда. Но предизвикателството не е само скоростта. Цялата екосистема от борба с измамите, съответствие и средства за защита е това, което дава стойност на нашата мрежа."

За разлика от някои конкуренти, които експериментират със собствени блокчейн мрежи, Mastercard досега избягва да изгражда собствена инфраструктура. Компанията не изключва напълно тази идея, но смята, че всяка стъпка да бъде внимателно обмислена спрямо регулаторните изисквания и пазарните нужди.

Приоритет за Mastercard остава спазването на регулациите и интеграцията на нови решения в глобалната мрежа за плащания.