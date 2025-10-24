Японската икономика продължава да се сблъсква с противоречиви сигнали, съобщават световните медии. Това се изразява в леко ускоряване на инфлацията и едновременно - нов спад в производствения сектор. Последните данни очертават сложна картина пред новия министър-председател Санае Такаичи. Тя поема управлението в момент на натиск върху цените, слаб растеж и продължаваща несигурност в глобалната търговия.

Инфлация над 2%

Основната инфлация в Япония се ускори до 2,9% през септември, което е първото й увеличение от май насам, показват официалните данни. Резултатът съвпада с прогнозите на икономисти, цитирани от Reuters, и остава над целевото равнище от 2%, поставено от Банката на Япония (BoJ).

Общата инфлация също достигна 2,9%, в сравнение с 2,7% през август. Това подчертава продължаващия натиск върху цените на фона на по-високи енергийни и трудови разходи.

Интересен детайл е резкият спад на инфлацията при ориза - до 49,2% спрямо 69,7% през август, след като през май този показател достигна рекордните 101,7%, най-високото ниво от повече от половин век.

Финансовите пазари реагираха умерено позитивно - индексът Nikkei 225 се повиши с 0,78%, а йената се засили леко до 152,53 за долар.

Политически натиск върху новия премиер

Данните идват в ключов момент за Санае Такаичи, която поема поста министър-председател на Япония. Тя наследява икономика, изпълнена с предизвикателства. Сред тях са забавяне на растежа, растящи разходи за живот и нужда от по-нормализирана парична политика.

"Как да се справим с инфлацията ще бъде първият лакмусов тест за това дали Такаичи може да представи ефективен пакет от политики," коментира Томохико Танигучи, съветник в Центъра за бъдещи изследвания на Fujitsu, пред CNBC.

Според анализатори, инфлацията е основният обществен приоритет. "Ако тя не спадне под 2% в рамките на 6 до 9 месеца, популярността на кабинета ще намалее рязко," предупреди Йеспер Кол, директор в Monex Group.

По информация на Reuters, правителството подготвя икономически пакет на стойност над 13,9 трилиона йени (около $92 милиарда), който включва помощ за домакинствата, стимули за нови индустрии и инвестиции в националната сигурност. Очаква се мерките да бъдат обявени през ноември.

Производственият сектор на 19-месечно дъно

Паралелно с инфлационния натиск, производственият сектор на Япония се сви през октомври с най-бързите темпове от 19 месеца. Индексът PMI на S&P Global Japan спадна до 48,3 пункта, спрямо 48,5 през септември. Това представлява четвърти пореден месечен спад под границата от 50, която разделя растежа от свиването.

Според анализа, новите поръчки и вътрешното търсене се понижават, докато спадът на износа се забавя, което дава известна надежда за стабилизиране. Въпреки това общият бизнес климат остава предизвикателен, като растежът в сектора на услугите също се забавя - PMI за услугите е 52,4 през октомври спрямо 53,3 през септември.

Съставният PMI, който обединява и двата сектора, се понижи до 50,9, което е най-ниското ниво от 5 месеца.

"Компаниите продължават да усещат натиск върху разходите от страна на по-високите заплати, суровините и горивата, както и от слабата йена," посочи Анабел Фидес, икономически директор в S&P Global Market Intelligence.

Въпреки това част от производителите остават оптимисти за следващата година, надявайки се на възстановяване в глобалната икономика и по-силно търсене на електроника.