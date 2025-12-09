Американската верига за бързо хранене, която присъства в България от 1994 година, ще оценява как цените на своите франчайзополучатели по света осигуряват стойност на компанията, съобщава CNBC. Дружеството ще актуализира стандартите си за франчайзинг бизнес модела като част от по-голям опит да спечели клиенти в затруднено финансово положение. Тава пряко касае и българските ресторанти на марката.

"От 1 януари 2026 г. ние подобряваме нашите глобални стандарти за франчайзинг във всички сегменти, за да засилим отговорността за лидерство в стойността", пише Андрю Грегъри, старши вицепрезидент на McDonald"s по глобален франчайзинг, развитие и доставка.

"С подобрените стандарти се стремим да осигурим по-голяма яснота на системата, за да гарантираме, че всеки ресторант предоставя постоянна и надеждна стойност в цялостното клиентско изживяване."

Стандартите за франчайзинг са политиките, които определят как операторите на McDonald's трябва да управляват своите ресторанти. Продължаващото неспазване на тези стандарти може да доведе до санкции, като например забрана за отваряне на друг ресторант или дори прекратяване на франчайза.

Франчайзополучателите управляват около 95% от ресторантите на McDonald's по целия свят и определят цените в своите ресторанти, с помощта на външни консултанти по ценообразуване.

Съгласно новия стандарт, компанията вече сама ще оценява колко добре предлагат добавена стойност нейнните партньори по света.

"Този ​​подход позволява на франчайзополучателите да внесат местна информация в това как се предоставя цена, качество, добавена стойност в техните ресторанти."

Промяната идва, след като президентът на McDonald's за САЩ Джо Ерлингер обяви на бизнес партньорите си, че трябва да продължат курса си на популяризиране на ценностните предложения на веригата. В ресторантьорската индустрия заведенията за хранене се насочват към различни варианти, надявайки се да привлекат клиенти с ограничени средства.

Твърде големите отстъпки обаче могат да намалят печалбите и операторите трябва да постигнат деликатен баланс, за да запазят както трафика, така и дългосрочната рентабилност.

Повече от година McDonald's съобщава, че потребителите с ниски доходи по цели свят харчат по-малко пари и посещават ресторантите по-рядко. За да върне клиентите в ресторантите си, компанията въведе нови менюта в САЩ и в други ключови пазари като Франция и Германия.

Същевременно главният изпълнителен директор на McDonald's Крис Кемпчински заяви, че очаква натискът върху потребителя да не отшуми скоро.

"Продължаваме да бъдем предпазливи относно здравето на потребителите в САЩ и на нашите водещи международни пазари и вярваме, че натискът ще продължи и през 2026 г.", заяви Кемпчински по време на телефонната конференция за приходите на компанията миналия месец.

Промяната в стандартите на компанията вероятно ще раздразни някои франчайзополучатели на McDonald's в САЩ, които вече имат спорни отношения със своя франчайзодател. Независима група за застъпничество на операторите на McDonald's настоява компанията да допринесе финансово, за да направи отстъпките по-устойчиви за франчайзополучателите в дългосрочен план.

Преди няколко години нова система за оценяване на франчайзополучателите предизвика гнева на някои оператори, които по това време заявиха, че това ще отчужди работниците в стегната трудова среда. В допълнение към актуализирането на стандартите за франчайзинг, McDonald's инвестира и в инструменти, които да помогнат на франчайзополучателите да определят как да се справят със стойността на своите местни пазари.

"Докато собствениците/операторите продължават да определят свои собствени цени и да вземат решения, които отразяват нюансите на местния пазар, ние вече засилихме индивидуалната отговорност за бизнеса, предоставяйки консултанти по ценообразуване и други инструменти, които подкрепят информирания избор и подобряват цялостното преживяване на гостите във всички точки на поръчка", написа главният мениджър на McDonald's USA Мейсън Смут в писмо изпратено до франчайзополучателите в САЩ. Сега това предстои и отвъд океана.