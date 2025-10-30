Германският производител на спортни стоки Аdidas AG увеличи нетната си печалба и приходи през третото тримесечие на 2025 г. и потвърди прогнозата си за цялата година.

Според окончателните финансови отчети на компанията, нетната печалба от продължаващи дейности за периода юли-септември възлиза на 482 милиона евро, или 2,57 евро на акция, в сравнение с 469 милиона евро, или 2,44 евро на акция, за същия период на миналата година.

Оперативната печалба е скочила с 23,1% до 736 милиона евро, при рентабилност от 11,1%, в сравнение с 9,3% година по-рано.

Приходите на гиганта при спортните стоки са се увеличили с 3% до рекордните 6,63 милиарда евро, както е посочено и в предварителните финансови отчети. Без да се отчитат ефектите от валутния курс, показателят е нараснал с 8%.

Продажбите на спортни обувки като цяло са се увеличили с 4% през последното тримесечие на годишна база (без да се отчитат ефектите от валутния курс), на спортно облекло с 16%, а на спортни аксесоари - с 1%.

Разгледано по региони в света, продажбите на германската Аdidas са се увеличили на годишна база най-много в Латинска Америка - с 20%. Нарастването на продажбите при страните с развиващи се пазари е с 11%, в Европа - с 9%, в Китай - с 6%, в Япония и Южна Корея - също с 6%, и в Северна Америка - с 1%.

Компанията потвърди подобрената си прогноза за приходите за текущата година, която повиши по-рано този месец, и очаква ръст от около 9%. Прогнозата за оперативната печалба на германската компания за цялата 2025 година е потвърдена на около 2 милиарда евро.

Въпреки високите резултати, пазарната капитализация на компанията Adidas е спаднала с 23,2% от началото на годината, до 32,92 милиарда евро.