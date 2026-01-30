В четвъртък Apple отчете рекордни тримесечни продажби на iPhone, благодарение на нови, по-скъпи модели, които привлякоха купувачите по празниците и помогнаха за възстановяването на марката в Китай, най-големият пазар на смартфони в света. Този скок доведе Apple до най-печелившото тримесечие досега, пише The New York Times.

Печалбата за тримесечието, завършващо през декември, се е увеличила с 16% спрямо предходната година до 42,1 милиарда долара. Приходите също надминаха предишни рекорди, като се увеличиха с близо 16% до 143,8 милиарда долара, което е най-големият тримесечен ръст от 2021 г. насам. През септември Apple представи преработени iPhone-и: тънък модел, наречен iPhone Air, и обновен iPhone Pro, който се отличава с изпъкнала издатина на гърба си. Компанията също така повиши цената на някои iPhone-и със 100 долара.

Източник: GettyImages

Бумът в продажбите, който доведе до проблем

Тези промени, съчетани със солидните празнични разходи, продължиха да повишават продажбите на iPhone през тримесечието. Приходите от iPhone бяха 85,3 милиарда долара, което е с 23% повече спрямо същия период на миналата година.

"Зашеметяващото ниво на търсене" ограничи способността на компанията да се справи и доведе до ниски запаси, заяви Тим Кук, главен изпълнителен директор на Apple, в разговор с анализатори и инвеститори.

"В този момент е трудно да се предвиди кога търсенето и предлагането ще се балансират."

Сериозен ръст в Китай

Най-новите версии на iPhone се харесаха доста на клиентите в Китай след години на слаби продажби там. iPhone-ите на Apple съставляваха 22% от доставките на смартфони в Китай през тримесечието - повече от всяка друга компания, включително местните конкуренти - след като изоставаха година по-рано, според Counterpoint Research, която следи пазара на смартфони.

Apple съобщи, че продажбите ѝ в Китай са се увеличили с 38% до 25,5 милиарда долара през тримесечието. "Мисля, че дизайнът на продукта и характеристиките на семейството iPhone 17 наистина резонираха с потребителите в Китай, чийто ентусиазъм сме изключително развълнувани", каза Кеван Парекх, главен финансов директор на Apple, в интервю. "Честно казано, те надминаха очакванията ни." Резултатите на Apple надминаха прогнозите на Wall Street.

Анализаторите очакваха тримесечни приходи от 138,38 милиарда долара и печалба от 39,49 милиарда долара. Цената на акциите на Apple се повиши с цели 2% в търговията след работно време. Apple изостава от други технологични гиганти в надпреварата за изкуствен интелект.

Различен бизнес подход в сравнение с конкурентите

Конкурентите харчат десетки милиарди долари за разработване на технологиите и изграждане на центрове за данни - изчислителни площадки, които захранват технологията. Те разтръбиха за ползите от технологията за бизнеса си. Apple предприе различен подход, като бавно внедрява функции с изкуствен интелект и работи с други компании. Този месец компанията заяви, че ще използва технология, разработена от Google, за да захранва продукти с изкуствен интелект, включително личния си асистент Siri, който се очаква да бъде обновен тази година.

Резултатите на Apple показват, че компанията е избегнала последиците от глобалния недостиг на чипове памет, които станаха по-оскъдни и по-скъпи поради увеличеното търсене от производителите на чипове за изкуствен интелект като Nvidia и AMD.

Договорите между производителите на потребителска електроника и техните доставчици обикновено са с продължителност шест месеца, което означава, че компании като Apple може да се сблъскат с по-високи разходи за памет по-късно тази година, коментира Мехди Хосейни, анализатор в Susquehanna International Group - фирма за количествена търговия.

За тримесечието приходите на Apple от услуги, които включват App Store и Apple Music, са се увеличили с близо 14% спрямо преди година до 30 милиарда долара. Миналата седмица компанията заяви, че ще увеличи таксата за някои преводи от Apple Cash, нейния конкурент на приложението за цифрови плащания Venmo.

Apple отчете смесени резултати в други части на бизнеса си. Продажбите на iPad-и са се увеличили с 6% до близо 8,6 милиарда долара. Но продажбите на носими устройства, които включват Apple Watch и AirPods, както и на Mac-овете, се забавиха.

Търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп продължава да влияе върху печалбите на Apple. Компанията произвежда почти всички свои продукти в страни, изправени пред високи мита, като Китай. През октомври миналата година Apple обяви, че вследствие на това очаква да плати около 1,4 милиарда долара през тримесечието.