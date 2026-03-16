Живеем в условията на конфликти. А когато светът живее в условията на конфликти, ресурсите неизбежно се пренасочват към тях. Това означава или ограничаване на социалните политики, или печатане на пари. Това заяви макроикономистът и банкер Петър Славов в студиото на Money.bg. Той коментира още, че печатането на пари означава инфлация, което означава, че "следващите години ще са години на по-висока инфлация".

Славов има дългогодишен опит в банковия сектор, включително като ръководител на ПроКредит Банк, а в момента работи по нов банков проект в Северна Македония, който описва като "изцяло нов бизнес модел, нова марка и нова концепция".

Новият световен ред

Според госта геополитическите процеси вече оказват силно влияние върху икономиката и това ще продължи дълго.

"Особено събитията от последните седмици показват, че геополитическото развитие неминуемо ще има сериозно отражение върху световната икономика, върху основните макроикономически параметри и върху Европа. А България, поради географското си положение, няма как да остане встрани", коментира той.

По думите му бюджетната политика в много държави, включително и в България, е силно проинфлационна, а ролята на държавата в икономиката се увеличава.

"Когато сме в условия на външни конфликти, намесата на държавата става неизбежна. А аз не очаквам конфликтите да приключат скоро. Напротив - възможно е да се появят нови точки на напрежение. Това неизбежно ще има отражение върху икономическото развитие", допълни експертът.

Краят на либералния икономически модел?

Славов смята, че светът постепенно изоставя модела, доминирал в Европа през последните десетилетия.

"Тези политики, които наблюдавахме (бел. ред. силно социално финансиране, зелени политики, ориентация към потребление) според мен вече са история. Светът се поляризира. Едната част върви към по-егалитарни модели, другата към авторитарни управления", каза той. По думите му в много общества се засилва търсенето на "твърда ръка" и допълни:

"Все по-често се чува, че липсват силни лидери, че демокрацията е бавна. Виждам подобни настроения и в България. Истината е, че демокрацията съществува само когато някой позволи да съществува."

Тази промяна, според него, ще има и икономически последици. Той припомни, че когато светът живее в условия на конфликти, икономиката се ориентира към производство, а не към потребление. Но "това производство често е свързано с военната индустрия."

Устойчива ли е Европа

Според него Европейският съюз е стабилен в спокойни времена, но в кризи се появяват сериозни напрежения.

"Европа е съвкупност от различни икономики, всяка със собствен път на развитие. Да се вкарат всички под един знаменател е трудно, особено когато се намесят национални интереси. В спокойни времена това работи, но в условия на турбулентност става много по-сложно", категоричен бе той.

Въпреки това той не очаква разпад на еврозоната: "Не виждам сценарий, при който еврозоната да се разпадне. Да, има държави със свръхзадлъжнялост като Италия и Франция, но целият свят работи по този модел. Съединените щати също имат огромен дълг."

Еврозоната дава предвидимост за България

"Виждам повече позитиви, отколкото негативи", коментира Славов приемането на България в еврозоната. "Основният плюс е предвидимостта. За един предприемач най-важното е да знае в каква среда работи. Когато има несигурност, той инвестира по-малко, планира за по-кратък срок и икономиката страда", категоричен бе той.

По думите му малка икономика като българската няма избор, освен да бъде част от по-голям пазар.

