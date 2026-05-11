Икономическият принос на круизния туризъм към Гърция почти се е утроил за три години — от 1,4 млрд. евро през 2022 г. до 3,1 млрд. евро през 2024 г. Данните бяха представени на работна среща на Международната асоциация на круизните компании (CLIA) в Атина, организирана съвместно с гръцкото Министерство на външните работи, пише ot.gr.

Само прякото участие в БВП е нараснало с близо 50% — от 973 млн. евро през 2023 г. до 1,5 млрд. евро през 2024 г.

Заетостта в сектора е скочила от 22 600 на 33 000 работни места за една година.

Средиземно море — на второ място в света

Глобалният круизен сектор е превозил 37,2 милиона пътници през 2025 г., сочи новият доклад на CLIA "State of the Cruise Industry Report 2026".

Европа остава ключов пазар на растеж — търсенето в региона е достигнало почти 9 милиона пътници, което я нарежда на второ място след Карибите. Средиземно море покрива около 45% от европейския круизен пазар и остава най-предпочитаният дестинация за европейските туристи.

Доверието на пътниците е стабилно: близо 90% декларират намерение да пътуват отново с круиз. Около 60% се завръщат в дестинации, които са посетили за пръв път именно по море.

Данните показват и по-дълбока връзка с пристанищните градове: между 64% и 70% от пътниците нощуват поне веднъж в пристанищния град преди или след круиза, а 70% участват в екскурзии на сушата.

Секторът залага на дългосрочен растеж. Само през 2026 г. флотът на членовете на CLIA ще се разшири с 8 нови кораба на стойност 6,6 млрд. долара. Портфейлът от поръчки до 2037 г. включва над 60 кораба за общо 71 млрд. долара. Над половината от поръчаните кораби (57%) са проектирани за работа с множество видове гориво, в отговор на натиска за декарбонизация.

В европейски мащаб круизният бранш е осигурявал 445 000 работни места и е допринасял с 64,1 млрд. евро за икономиката на континента само за 2024 г.