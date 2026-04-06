Гръцката програма за социален туризъм, управлявана от държавната служба по заетостта, тази година се променя осезаемо. На първо място, стартът се измества към началото на май, увеличава се подкрепата за определени региони и се разширява социалният обхват на бенефициентите. Схемата включва общо 300 000 ваучера и цели едновременно да облекчи домакинствата и да разпредели туристическия натиск извън пиковия летен сезон.

3 ключови промени

Най-съществената промяна тази година е изместването на старта на програмата към началото на май вместо традиционния юни. Това на практика удължава активния период на схемата и позволява на участниците да използват пролетните месеци, когато цените на настаняването са по-ниски, а туристическият поток - по-слаб.

Втората важна промяна е разширяването на социалния обхват. Многодетните семейства вече се включват в същата приоритетна група като хората с увреждания, което увеличава шансовете им за одобрение. Паралелно с това приемните майки са напълно интегрирани в програмата и вече се третират равностойно с биологични майки, осиновителки и майки чрез сурогатно майчинство.

Третият ключов елемент е увеличението на субсидиите с 20% в пиковите периоди - август, Коледа и Великден. Допълнително, по-високото подпомагане се запазва целогодишно за определени региони, включително Северна Евия, област Еврос и област Тесалия (без Спорадските острови).

Източник: iStock

300 000 ваучера и механизъм на програмата

Схемата предвижда общо 300 000 ваучера, като всеки одобрен участник получава уникален код за ползване. С него може да се реализира почивка до 6 нощувки в обекти от регистъра на доставчиците на DYPA, като част от стойността се доплаща от бенефициента, а останалата се покрива по програмата.

По-щедри условия са предвидени за райони, които или са силно зависими от туризма, или се нуждаят от допълнителна икономическа подкрепа.

В островите Лерос, Лесбос, Хиос, Кос, Самос и Родос участниците могат да получат до 10 нощувки, финансирани по програмата. В Северна Евия, област Еврос и област Тесалия (без Спорадите) подкрепата е още по-висока (до 12 нощувки) като мярката е насочена към региони с по-сериозни икономически и природни предизвикателства.

Кой има право на участие

До програмата имат достъп както работещи, така и безработни лица, при условие че покриват поне един от критериите за участие. Сред тях са минимум 50 дни стаж според системата за социално осигуряване, получени 50 дни обезщетение за майчинство, както и поне 2 месеца обезщетение за безработица, равняващи се на 50 дневни плащания. Допустими са и лица, които комбинират различни периоди до достигане на този минимум, както и регистрирани безработни лица с увреждания.