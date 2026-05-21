Пълна забрана за разполагане на нови вятърни паркове на острови с площ по-малка от 300 квадратни километра и в райони с надморска височина над 1200 метра са най-важните разпоредби на новата специална рамка за пространствено планиране за възобновяеми енергийни източници, която беше представена в обществено обсъждане, пише Ekathimerini.

Тя също така напълно забранява фотоволтаиците в Натура зони и в гори или горски масиви, но продължава да ги разрешава върху високопродуктивни земи.

Тези разпоредби се считат за положителни, но въпросът е кого в крайна сметка ще засегнат, като се има предвид, че огромният обем от вече зрели и лицензирани проекти, съответстващи на десетки хиляди мегавати, е изключен от прилагането на новата рамка.

Изготвянето на нов пространствен план, който ще замени този от 2008 г., беше определено през юли 2020 г. с първоначален срок от 1,5 години. Както и при пространственото планиране на туризма, Министерството на околната среда непрекъснато е представяло нови наблюдения на изпълнителите, така че първоначалното предаване на текста беше в края на 2023 г., а окончателното - през юли 2024 г.

Процесът на обществено обсъждане ще продължи един месец, но представените коментари няма да бъдат публикувани. По отношение на вятърните паркове има ясен опит за налагане на повече ограничения, отколкото в миналото, макар и не без вратички.

Въведена е обща забрана за острови под 300 кв. км. Предвид това, тя ще бъде разрешена само на 15-те най-големи: Крит, Евия, Лесбос, Хиос, Лимнос, Самос, Корфу, Кефалония, Закинтос, Лефкада, Тасос, Карпатос, Родос, Андрос и Наксос. Обща забрана се прилага за цяла Атика и метрополния район Солун.

Интересно допълнение е, че се изисква проучване на орнитофауната дори в случай на инсталиране на вятърни паркове извън Натура зони, ако това са зони, важни за птиците.

Накрая се изисква минимално разстояние от 500 метра от населени места или манастири; за индивидуални жилища няма праг на разстояние, но има ограничение на шума от 45 децибела.