Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу "Кауфланд България ЕООД енд КО" (Kaufland) и "Максима България" ЕООД (T-Market) за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители, става ясно от официално съобщение.

Това е резултат от секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост и от задълбочено проучване на регулатора на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия.

"В анализа КЗК констатира обем от отстъпки, които производителите и доставчиците предоставят на големите търговци в договорните им отношения, които може да водят до това българските производители да продават продукцията си на себестойност или дори под себестойност. Затова КЗК задълбочи проучването си по отношение на ценовата политика на големите търговски вериги спрямо производители и доставчици", обясняват от КЗК.

При задълбоченото проучване комисията е открила данни за "продължаващо прилагане на възможни нелоялни търговски практики при ценовата политика на търговците към доставчиците/производителите".

Дават се и примери:

Изисквания за плащания от страна на доставчиците към купувача, които не са пряко свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти;

Изискване за годишно предоговаряне и намаление на цени, без отчитане на обективни фактори като инфлация, увеличение на цените на суровини и материали, електроенергия и др.

Сключване на договори за доставка на стоки и искания за намаление на цени със задна дата;

Предупреждаване от купувача за предприемане на ответни търговски действия срещу доставчика или предприемането на такива действия, ако доставчикът упражнява своите договорни или законни права.

"На базата на данните и доказателствата от секторния анализ по отношение на дейността на ТВ Кауфланд и ТВ Т- Маркет се установи, че при воденето на преговори и при предоговаряне на търговски условия поведението на двете вериги е възможно да попада в обхвата на Глава седма "б" от Закона за защита на конкуренцията - "Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти", пишат от КЗК.

И отбелязват, че решенията за двете производства са взети след последните промени в Закона за защита на конкуренцията, с които максималната санкция се повишава до 10% от оборота за предходната финансова година.

Проучването на ценовата политика на търговските вериги продължава, като от КЗК предупреждават, че при установяване на нови нарушения ще има и нови производства.