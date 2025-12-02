Няма данни за съгласувано между големите търговски вериги у нас спекулативно повишаване на цените, но за сметка на това са налице редица фактори, които могат да изкривят пазара. Това е заключението от Междинния анализ за състоянието на конкуренцията на пазара на хранителни продукти, който днес беше представен от Комисията за защита на конкуренцията.

Основният проблем, който от регулатора виждат, са изключително високите търговски надценки - съчетание от агресивни търговски отстъпки от доставните цени и допълнителна надценка над доставната цена, която плаща крайният потребител.

Така разликата между това колко даваме ние на касата и колко преди това е дала веригата за дадения продукт може да достигне впечатляващи нива. Например - 91% при кашкавала или 89% при яйцата. При млякото говорим за 77% максимална надценка, а при сиренето - до 82%.

Моделът на ценообразуване "оказва силен пазарен натиск върху производителите", отбелязват от КЗК.

Тук има и важен контекст - за периода 2020 г. производството на сурово краве мляко е спаднало с 25 на сто, на прясно мляко - с 8%, на сирене - с 9%, на кашкавал - с 14%, на яйца - със 17%. Вносът междувременно рязко се е увеличил. От КЗК са категорични, че състоянието на производството и преработката на храни влияе на конкуренцията на дребно.

От анализа става ясно, че България е сред държавите с най-ниски регулаторни бариери за навлизане в сектора на търговията с хранителни стоки.

"По-малко регулаторни бариери за навлизане на пазара на модерната търговия в България, са довели до насищане на този пазар, значително разрастване през последните години на съществуващите участници на него, които вече го покриват напълно и го насищат значително в географски план. Като следствие на това, констатираните регионални дисбаланси и концентрации на големи вериги започват да правят пазара труднодостъпен за нови участници, което оказва негативно влияние върху конкурентната среда на локалните пазари", пишат от КЗК.

Така ако например в София има сериозна конкуренция между голям брой вериги, в някои области надпреварата е с едва 3-5 участника, като всеки от тях е със значителна пазарна позиция и условията за конкуренция са по-ограничени. Ценовите нива са приблизително сходни - без значение от големите разлики в покупателната способност.

КЗК препоръчва коопериране, по-къси вериги на доставки, въвеждане на национални стандарти за качество, целево финансиране на преработвателите, институционален контрол и по-голяма прозрачност на търговските практики.

Регулаторът ще продължи с проучванията - за структурата на пазарите в слабо развитите региони, за отношенията между доставчици и търговци, както и специално за производството, преработката и търговията с мляко и млечни продукти.