Години наред неписаният финансов закон в България гласеше едно: пестиш всяка стотинка, подписваш се под 30-годишна ипотека и наливаш всичко в "сигурността" на бетона. Днес обаче поколението Z променя играта. Вместо да събират години наред за първоначална вноска, младите у нас все по-често отварят телефоните си, за да купят частица от Apple, Microsoft или Nvidia чрез индексния фонд S&P 500.

Данни на Bloomberg и Financial Times от началото на 2026 г. показват, че дребните инвеститори не си тръгват от пазарите след турбуленциите през последните години, но и трайно променят профила на борсовата търговия. Те вече държат около една пета от всички обеми на търговия с акции в САЩ. По-интересно е обаче кога започват. Според мащабния доклад Global Retail Investor Outlook на Световния икономически форум, една трета от Gen Z започват да инвестират още в ранна зряла възраст, докато са студенти и тепърва стартират своя финансов живот. В сравнение, едва 6% от поколението на техните баби и дядовци, т. нар. Baby Boomers, са мислели за пазарите на тези години. Всъщност младите са много по-проактивни финансово от родителите си.

Пенсия на 40? Защо не.

Финансовите анализатори отбелязват един ключов социален феномен. Gen Z е първото поколение, което масово не вярва, че пенсионната система ще може да ги издържа адекватно след 40-50 години. Вместо да разчитат на държавата, те вземат нещата в свои ръце. Финансовият им съветник не е консултант в костюм, а алгоритъмът в ТикТок, както и изкуственият интелект. Младите искат да бъдат финансово независими на 40-годишна възраст. Все по-често в социалните мрежи не се говори за скъпи имоти и коли, а за "откупване на свободно време". И математиката за тази свобода минава директно през дългосрочното натрупване във фондове.

Източник: iStock Представителите на поколението Gen Z все по-често предпочитат да инвестират в акции вместо в имоти

В България тенденцията следва плътно световната. Десетки финтех платформи демократизираха достъпа до Уолстрийт. Не са нужни хиляди евро стартов капитал, за да бъдеш инвеститор през 2026 г. Чрез функцията за частични акции всеки студент или млад професионалист може да заделя по 50 или 100 евро от месечния си бюджет и да ги вложи директно в Топ 500 на американската икономика. Не ти се налага да следиш пазара, да купуваш евтино и да продаваш скъпо. Просто оставяш платформата да си върши работата.

Не можеш да продадеш само балкона си

Но защо точно S&P 500? Анализатори все по-често отбелязват ръста на финансовата грамотност сред хората под 30 години, и в България. Младите осъзнават историческата възвръщаемост на широкия американски индекс, която дългосрочно успява да победи инфлацията. Но голямото предимство пред традиционните инвестиции у нас се крие в една дума - ликвидност. Ако имаш спешна нужда от свежи пари, можеш да продадеш акциите си за секунди и средствата да са по сметката ти почти веднага. В контраст, ако ти трябват пари, не можеш да продадеш само балкона на апартамента си в София. Още повече, летвата за влизане в имотния пазар вече изисква поне 20 - 30 000 евро самоучастие, която сума за стартиращите на пазара на труда означава години лишения.

Месец и половина след официалното влизане на страната ни в еврозоната, бариерите пред младите инвеститори падат допълнително. И тъй като всички наши доходи и спестявания вече са в евро, отпада превалутирането. Това улеснява пресмятането на валутния риск EUR/USD при покупка на американски активи и прави портфейлите по-прозрачни. А резултатът? Едно цяло поколение българи се учи да управлява парите си активно, отказвайки да ги държи на депозит с нулева лихва или да робува на идеята, че "имотът е единствената сигурна инвестиция".