Последните няколко месеца показаха, че така нареченото поколение Z (родените между 1997-2012 г.) навлиза все по-активно в обществото. Половината от родените в този период вече завършват образованието си и активно навлизат на пазара на труда. Какво очакват от бизнеса като потребители и работници обаче?

За четиринадесета поредна година Deloitte прави глобално проучване сред над 23 хиляди представители на поколение Z и милениали, за да разбере нагласите им по тези въпроси.

Най-ниско доверие

Изследването показва, че младите хора от това поколение имат най-малко доверие в компаниите от всички предшестващи ги досега. Те са слабо повлияни от действия, които бизнесите са използвали през годините за изграждане на доверие, като прозрачност по отношение на финансовите практики или положително взаимодействие с клиентите.

Източник: Явор Николов / Bing Image Creator

Вместо това младите хора се интересуват от социалната ангажираност на компанията като силно разнообразие, равенство и приобщаване, както и прилагането на устойчиви практики, свързани с климата и ресурсите.

Ролята на социалните мрежи

Поколението Z е първото, което израства почти изцяло с технологиите. Вместо в традиционните медии и търсачки, те търсят препоръки, съвети, уроци и нови продукти в социалните мрежи. Интересното е, че младите имат по-голямо доверие на така наречените микро-инфлуенсъри (които имат между 10 и 100 хиляди последователи), отколкото на тези с по-голяма аудитория. Това се дължи основно на по-естественото съдържание, което качват.

Обикновено микро-инфлуенсърите развиват профилите си на определена тематика (спорт, кулинария, музика, литература и тн.) Това остава усещането в последователите им за по-искрена оценка на рекламираната услуга или продукт, както и за чувство на принадлежност към общност с еднакви ценности.

Източник: iStock

Така експертите посочват, че ако бранд инвестира в партньорство с микро-инфлуенсъри, които имат последователи, свързани с каузи, приоритетни за това поколение - например намаляване на отпадъците при производството на дрехи, то кампаниите им биха били значително по-успешни от традиционните методи (телевизионна реклама, билборд и други).

Съчетание между "реални" и виртуални преживявания

Дори компанията да използва добре познатите канали, една от целите ѝ е да попадне в социалните мрежи под формата на неспонсорирани публикации на потребители. В резултат на това, рекламните агенции стават все по-иновативни и изобретателни в привличането на внимание.

Според изследването на Deloitte от 2023 година половината от поколение Z възприема онлайн преживяванията като смислени заместители на личните взаимодействия, като 48% прекарват повече време в комуникация в социалните медии, отколкото във физическия свят.

За да им привлекат вниманието, компаниите организират брандирани игри с награди и дори микространици, приложения с игри и добавена реалност.

Интегрирането на онлайн магазини в платформи като Facebook и Instagram улеснява процеса на пазаруване, като използва алгоритъма им, за да препоръча подходящи продукти, което привлича по-младите клиенти.

Желание за учене

Едва половината от анкетираните смятат, че са получили нужните знания по време на образованието си, за да се реализират успешно на пазара на труда. Близо 60% от работодателите потвърждават тези опасения. Въпреки това, те могат да се възползват от свежата гледна точка, която ще им помогне да достигнат по-младите потребители.

Това кара поколението Z да се ориентира към работа в компании, които предоставят възможност за допълнително обучение като курсове, стажантски програми, семинари. менторства и други.

Ментално здраве и почивка

Проучването показва, че служителите от това поколение посочват отпуската като най-добър избор за признание от страна на работодателите им, особено за високодинамични професии. Когато изследователите питат шефовете как в момента възнаграждават или признават служителите си обаче, те са класирали отпуската като стимул чак на 12-то място.

Източник: iStock

Оказва се, че поколението Z смята, че техните идеи се различават най-много от тези на ръководителите им, когато става въпрос за въздействието на работата върху психичното здраве.

Като най-важна черта у шефа на първо място анкетираните посочват търпението, а на второ - емпатията.

Все по-малко се асоциират с работата си

Докато титли като доктор, инженер и архитект все още са символ на авторитет сред обществото, едва 49% от респондентите от поколението Z смятат работата за важна за своята идентичност. Това алармира работодателите им да помислят как да мотивират служителите си, като вземат под внимание приоритетите, идентичността и ценностите на всеки индивид, съветват експертите.