Германската фармацевтична и химическа компания Bayer AG през четвъртото тримесечие на 2025 г. отчете 11 пъти увеличение на нетната си загуба спрямо същия период на предходната година.

Според съобщението на компанията, нетната загуба на фармацевтичния гигант за периода октомври-декември 2025 г. е 3,76 милиарда евро, в сравнение с 335 милиона евро за същия период на 2024 година.

Този показател включва негативният финансов ефект в размер на 3,55 милиарда евро от еднократни фактори, свързани предимно със съдебни разходи по делата за канцерогенност на хербицида Roundup.

През февруари компанията представи споразумение относно Roundup в размер на 7,25 милиарда долара и обяви, че смята да изплати около 5 милиарда евро искове тази година.

Коригираната печалба на Bayer през 4-тото тримесечие на 2025 г. преди лихви, данъци, амортизация и обезценка (EBITDA) е намаляла до 1,97 милиарда евро, от 2,35 милиарда евро. Приходите са намалели с 2,5%, до 11,44 милиарда евро.

По-конкретно, продажбите в сегмента "Crop Science", който включва семена и продукти за растителна защита, са се увеличили за тримесечието на годишна база с 0,2%, до 5,4 милиарда евро. Същевременно за периода на годишна база имат понижение приходите от продажби на фармацевтични продукти - с 3,9%, до 4,48 милиарда евро, както и приходите в подразделението за препарати без рецепта "Consumer Health OTC" - с 6,8%, до 1,46 милиарда евро.