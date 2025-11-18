Китайският производител на потребителска електроника и електрически превозни средства Xiaomi увеличи нетната си печалба 2,3 пъти през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на миналата година, като всички основни показатели надминаха пазарните очаквания.

За периода юли-септември нетната печалба на компанията възлиза на 12,26 милиарда юана (1,72 милиарда долара), в сравнение с 5,34 милиарда юана година по-рано.

Приходите като цяло на Xiaomi за тримесечието се увеличиха с 22,3% на годишна база, до 113,12 милиарда юана, съобщава Visible Alpha.

По-конкретно, приходите на Xiaomi от продажби на смартфони през третото тримесечие намаляха на годишна база с 3,1% до 46 милиарда юана.Компанията е продала общо 43,3 милиона смартфона през юли-септември, което е с 0,5% повече на годишна база.

По данни на компанията за анализи Omdia (бивша Canalys), делът на Xiaomi на световния пазар на смартфони през третото тримесечие е 13,6%. Пазарният дял на континентален Китай е 16,7%.

Приходите на компанията в сегмента на техника за интернет (IoT) и потребителската електроника нараснаха с 5,6% до 27,6 милиарда юана на годишна база, а приходите от интернет услуги се увеличиха с 10,8%, до рекордните 9,4 милиарда юана.

Приходите в сегмента на електрическите превозни средства и други модерни технологии обаче се утроиха до рекордните 29 милиарда юана. Доставките на електрически превозни средства през третото тримесечие се увеличиха 2,7 пъти, до рекордните 108 800 броя.

Основаната през 2010 г. Xiaomi произвежда смартфони, таблети, лаптопи, телевизори, смарт часовници и смарт велосипеди, както и парогенератори, електрически превозни средства и др. Продуктите й се продават в повече от 100 страни в света.