В първия понеделник на 2026 година основните европейски борсови индекси се покачват, като германският DAX постигна историческия си връх, изкачвайки се над 24 800 пункта, показват данните за търговия.

Към обед днес, основният германски борсов индекс DAX се повиши с 1,13% от предишното си затваряне, достигайки 24 801,35 пункта, след като минути по-рано достигна историческия рекорд от 24 816,05 пункта.

По същото време днес, британският борсов индекс FTSE 100 също се повиши - с 0,18%, достигайки 9 969,3 пункта, а френският индекс CAC 40 се покачи с 0,58%, достигайки 8 242,89 пункта.

DAX (Deutscher Aktienindex) е един от най-важните борсови индекси в Германия. Индексът най-общо казано, се изчислява като средно претеглена величина от от стойността на цените на акциите на 40 най-големи борсово търгувани компании в страната. DAX еквивалент на британския FTSE 100 и американския Dow Jones.

DAX е създаден на 1 юли 1988 г,. с начална стойност от 1000 пункта. Индексът се изчислява от Deutsche Börse AG.

На 24 ноември 2020 г. Deutsche Börse обяви разширяване на състава на индекса с десет допълнителни компонента, с цел по-пълно отразяване на съвременната структура на икономика на Германия. Разширяването се осъществи през третото тримесечие на 2021 година.