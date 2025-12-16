Испанската фондова борса продължава възхода си и в понеделник затвори над символичната граница от 17 000 пункта. Основният индекс IBEX 35 нарасна с 1,11% и приключи сесията на ниво от 17 041,4 пункта - нов исторически максимум, подкрепен най-вече от силното представяне на банковия и строителния сектор. В рамките на търговията индексът достигна и нов вътредневен връх от 17 066,5 пункта. От началото на годината ръстът му вече е близо 47%.

Банковият сектор отчете средно поскъпване от 2,25%, като най-силен ръст записаха Bankinter (3,02%), Banco Santander (2,50%), Banco Sabadell (2,20%), CaixaBank (2,16%), Unicaja (2,09%) и BBVA (1,85%). Сред печелившите бяха още ACS (2,24%), Acciona (1,73%), Ferrovial (2,20%), IAG (2,85%) и Sacyr (2,29%). На отрицателна територия останаха Telefónica (-2,18%), Repsol (-0,69%), Inditex (-2,08%), Fluidra (-0,34%) и Amadeus (-0,61%).

В останалата част на Европа поскъпванията бяха по-умерени. Парижкият CAC 40 приключи с ръст от 0,70%, а германският DAX 40 добави 0,18%, на фона на предпазливост сред инвеститорите и опасения за балон в сектора на изкуствения интелект.

Най-добре се представи борсата в Милано, където FTSE MIB се повиши с 1,39%, подкрепен от банките и поскъпването на акциите на футболния клуб "Ювентус", за който има желаещи да го купят. Лондонският пазар напредна с 1,06%, воден от финансови компании и оптимизъм около очаквано понижение на лихвите във Великобритания.

Доходността по дългосрочните испански държавни облигации се понижи с близо една стотна до 3,297%, а разликата в доходността спрямо Германия завърши на 44,6 базисни пункта - нива, съпоставими с тези от август 2009 г. Златото отстъпи с 0,04% до 4298,11 долара, докато среброто поскъпна с 2,39% до 63,39 долара. Биткойнът поевтиня с 1,97% до 86 719,81 долара - стойности от началото на месеца.

Американските пазари приключиха сесията с понижения и при трите основни индекса: Dow Jones загуби 0,09%, S&P 500 се сви с 0,1%, а Nasdaq отстъпи с 0,59%. Денят премина под знака на силна волатилност при компаниите, свързани с изкуствения интелект, като Oracle (-2,66%) и Broadcom (-5,59%) натежаха върху пазара.

Акциите на Broadcom, производител на електронни чипове, поевтиняха с над 5,5%, след като още в петък загубиха 11,43%, въпреки по-добрите от очакваните резултати за четвъртото тримесечие. Главният изпълнителен директор Хок Тан заяви, че компанията разполага с поръчки за 73 млрд. долара, свързани с продукти за изкуствен интелект, но това не успя да успокои инвеститорите.

Книжата на Oracle също останаха под натиск след публикуване на тримесечни резултати под очакванията на пазара, на фона на колебания около разходите за облачни услуги.

Според анализатори евентуално отслабване на сектора на изкуствения интелект може да пренасочи растежа към други отрасли. Инвеститорите насочват вниманието си към възможно разхлабване на паричната политика от Федералния резерв, както и към преговорите за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна.