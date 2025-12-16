Богатата на природен газ Норвегия откри още огромни залежи. Това съобщиха от компанията Equinor, цитирани от световните медии. Дружеството обяви, че е открило още две находища в контитенталния шелф на страната, пише "Сега". Запасите се оценяват на 30-110 милиона барела нефтен еквивалент. Това е най-голямото откритие на компанията в норвежкия шелф за 2025-а година.

Equinor направи сонтажи в два кладенеца в блока Sleipner, разположен на запад от бреговете на Норвегия, между находищата Gudrun и Eirin. Компанията разработва участъка съвместно с Aker BP, като държи 60% от проекта, а Aker - 40%.

Комплексът "Слейпнер" включва няколко ключови газови и кондензатни находища - Sleipner Øst, Sleipner Vest, както и сателитните Локе, Гунгне и Алфа Норд, разположени западно от крайбрежния град Егерсунд. Открити през 1984 г., те играят централна роля в офшорното енергийно производство на Норвегия.

"Tъй като новите открития са в близост до съществуващи, добитият от тях газ ще може да се изнася за европейските европейските пазари чрез наличната подводна инфраструктура, обявиха от Equinor.

Източник: Getty Images

Инвестициите в петролната и газова индустрия на Норвегия се очаква да бият всички рекорди през тази година - според проучване на местната статистическа служба.

През 2024 г. Норвегия бе основен енергиен доставчик за ЕС през 2024 г., осигурявайки над 33% от вносния газ. След нахлуването на Русия в Украйна страните от ЕС намалиха драстично покупките на тръбен руски газ, заменяйки го с импорт на втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ и Норвегия.