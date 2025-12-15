Пътуването с влак между германската и чешката столица вече влиза в нова, по-бърза фаза, съобщават от Deutsche Bahn. След десетилетия планиране и няколко години активни строителни дейности най-после влезе в експлоатация ключов участък от т. нар. Дрезденска железопътна линия. Благодарение на него времето за пътуване между Берлин и Прага пада под символичната граница от 4 часа.

Новият 16-километров участък между гара Берлин Зюдкройц и град Бланкенфелде, разположен в провинция Бранденбург, вече ще се използва и от пътнически влакове на дълги разстояние. Макар трасето да съществува още от 19-и век, до момента по него се движиха основно влакове от градската железница S-Bahn и товарни композиции, докато международните влакове бяха принудени да използват по-дълъг обходен маршрут.

Източник: iStock

Какво се подобри?

В рамките на реновацията по линията бяха изградени 2 нови коловоза, позволяващи движение на високоскоростни влакове. Това дава възможност на композициите по направленията Берлин - Дрезден - Прага да развиват скорост до 200 км/ч още на територията на германската столица, разкриват от DB.

По трасето се движат и влакове на Чешките железници, включително новите мотрисни състави ComfortJet. Благодарение на модернизираната инфраструктура времето за пътуване между двете столици се съкращава с около 15 минути. Макар това да не изглежда значително намаление във времето за пътуване, 3 часа и 57 минути между централните гари на Прага и Берлин поставя железопътния транспорт в пряка конкуренция с автомобилните и въздушните пътувания по направлението.

Сериозен ефект и за летището в Берлин

Откриването на Дрезденската линия значително подобрява и връзката между централната част на Берлин и международното летище Berlin Brandenburg (BER). Досега летищните експреси пътуваха с обиколен маршрут, което отнемаше около 40 минути.

Сега експресните влакове ще се движат на всеки 15 минути по директно южно трасе, като времето за пътуване ще бъде съкратено до между 21 и 25 минути - ключово предимство за бизнес пътници и туристи.

От Deutsche Bahn допълват, че подобренията по мрежата ще доведат и до допълнително съкращаване на времето за пътуване между Хамбург и Прага с около 40 минути през следващата година. В момента продължава реновация на участъка Берлин - Хамбург, който след завършването си ще позволява скорости до 230 км/ч.