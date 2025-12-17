Германската финтех компания Trade Republic се превърна в най-високо оценения стартъп в страната, след като инвеститори, сред които Founders Fund на Питър Тийл, се съгласиха да я подкрепят при оценка от 12,5 млрд. евро. Financial Times предава, че ранни инвеститори в базираната в Берлин компания ще продадат акции за 1,2 млрд. евро на други акционери, включително фонда на Тийл и рисковия инвеститор Sequoia, съобщи дружеството в сряда. Към акционерната структура се присъединяват и нови инвеститори като Fidelity, Wellington и суверенният инвестиционен фонд на Сингапур GIC, както и инвестиционни звена на фамилиите Арно и Аниели.

Оценката от 12,5 млрд. евро поставя Trade Republic пред отбранителната технологична компания Helsing, която през юни набра средства при оценка от 12 млрд. евро в рунд, воден от инвестиционната компания на основателя на Spotify Даниел Ек. През 2022 г. Trade Republic беше оценена на около 5 млрд. евро. Често определяна като европейския отговор на Robinhood заради модела си на ниски такси за търговия с акции, финтехът е основан през 2015 г. и за последното десетилетие е привлякъл над 1 млрд. евро финансиране.

Сделката подчертава нарастващото значение на вторичните пазари за компании в напреднал етап на развитие на фона на трудната среда за първични публични предлагания. След продължителния спад при технологичните листвания в Европа основатели, служители и фондове за рисков капитал все по-често използват вторични продажби, за да реализират печалби, докато новите инвеститори търсят експозиция към бързо растящи частни компании.

Транзакцията с акциите на Trade Republic, в която участват и настоящи инвеститори като Accel, TCV и Thrive, включва покупка на дялове от ранни инвеститори като Creandum и Project A, а не свеж капитал за компанията. Бързото разрастване на брокера е подпомогнато от популярността на борсово търгуваните фондове, които той предлага на индивидуални инвеститори. "Тази сделка показва, че културната промяна към активно инвестиране на дребно в Европа тепърва започва", коментира съоснователят на Trade Republic Кристиан Хекер.

През последните 18 месеца компанията е удвоила клиентската си база до над 10 млн. души и е на печалба вече трета поредна година. През 2023 г. Trade Republic получи пълен банков лиценз и оттогава разшири портфолиото си със спестовни сметки, инвестиции в частни пазари и крипто портфейл. Дружеството оперира в няколко европейски държави, сред които Франция, Италия, Испания, Нидерландия и Австрия.

Сделката идва в момент, когато правителства в Германия и други части на Европа все по-активно насърчават частните спестявания и инвестициите в акции като отговор на натиска върху публичните пенсионни системи - тенденция, от която Trade Republic и сходни платформи очакват да спечелят.

В същото време компанията ще бъде засегната от въвеждането в Германия на европейската забрана за т.нар. "плащане за поток от поръчки" от следващата година. Доскоро този механизъм, при който маркет мейкъри плащат на брокери за насочване на клиентски поръчки, формираше около една трета от приходите ѝ.

Останалата част от приходите идва от такси за търговия на клиентите и от плащания от управляващи дружества за предлагане на техните продукти на платформата на Trade Republic.