Финтех гиганта Revolut, който има над 65 млн. клиенти по света, съобщи, че е завършил продажба на акции, оценяваща компанията на 75 млрд. долара. В сделката са участвали Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity Management & Research Company, както и други инвеститори, сред които Andreessen Horowitz (a16z), Franklin Templeton и T. Rowe Price Associates.

NVentures, инвестиционното подразделение на NVIDIA, също е сред участниците, което според компанията ще разшири сътрудничеството им по технологични проекти, включително в областта на изкуствения интелект. Транзакцията е позволила на част от служителите нa Revolut да продадат свои акции. Това е петият подобен процес в компанията, където има установени програми за предоставяне на дялове на персонала.

През лятото на 2024 г. чpeз втopичнa пpoдaжбa нa aĸции нa нoви и cъщecтвyвaщи инвecтитopи основаният преди 10 години във Великобритания финтех гигант бе оценен на 45 млрд. долара. Така още тогава Revolut задмина eвpoпeйcĸи бaнĸи ĸaтo Ваrсlауѕ и Ѕосіеtе Gеnеrаlе.

Новата оценка идва в период на ръст в основните финансови показатели. През 2024 г. приходите достигат 4 млрд. долара (повишение от 72% спрямо предходната година), а печалбата преди данъци - 1.4 млрд. долара, което е увеличение от 149%. През 2025 г. компанията отчита над 65 млн. клиенти и приблизително 1 млрд. долара годишни приходи от подразделението Revolut Business.

През тази година Revolut получава и допълнителни регулаторни одобрения - финален банков лиценз в Мексико и разрешение за банково дружество в Колумбия, както и планирано навлизане на индийския пазар. Тези стъпки са част от разширяването на дейността в различни региони.

Главният изпълнителен директор Ник Сторонски заявява в коментар, че последните 12 месеца бележат напредък в международното присъствие на компанията. Финансовият директор Виктор Щинга допълва, че инвеститорският интерес според него отразява развитието на бизнес модела и финансовите резултати.

По-рано през годината Revolut откри в Лондон своята нова централа, по време на което заяви намеренията си до 2030 г. да инвестира 11.5 млрд. евро. Сред амбициите на компанията е достигането на 100 млн. потребители до средата на 2027 г., както и до края на десетилетието да стъпи на нови 30 пазара.

