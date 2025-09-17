Младите българи и техните европейски връстници демонстрират нов подход към дългосрочното натрупване на състояние, като предпочитат капиталовите пазари пред традиционните инвестиции в недвижими имоти.

Според ново европейско изследване в 20 държави, поръчано от Revolut и проведено от Dynata, близо половината от българите на възраст 18-34 години посочват акции и борсово търгувани фондове (ETF) като най-подходящия инструмент за трупане на богатство, докато интересът към имоти остава доминиращ сред по-възрастните поколения.

В Европа младите поколения вече поставят акциите и ETF пред недвижимите имоти като основен инструмент за дългосрочно натрупване на богатство. Така 37% от хората на възраст 18-24 години ги смятат за най-добър избор, докато едва 30% предпочитат имоти. По-възрастните групи обаче остават силно ориентирани към недвижимостите, като при 45-64-годишните те са водещ актив.

В България младите (18-34 години) също следват европейската тенденция - 43% избират капиталовите пазари, а 39% залагат на имоти. Интересно е и разпределението по пол - над половината жени в страната (45%) предпочитат недвижимите имоти, срещу едва 34% от мъжете.

От Revolut обясниха за Money.bg, че младите хора все повече предпочита ETF, тъй като инвестирането в "недвижими имоти изисква значителна начална сума, докато търговията може да започне от едва 1 евро, с малки и периодични вложения. Тя позволява тестване и натрупване на опит и е по-ликвидна, защото покупко-продажби могат да се правят навсякъде и по всяко време."

От финтех компанията все пак предупредиха: "Рискът е по-висок. Инвеститорът трябва да вземе предвид личните си обстоятелства при избора на инвестиционен портфейл. Решението дали да се инвестира в недвижими имоти или акции е личен избор, който зависи от финансовото състояние, толерантността към риск, целите и инвестиционния стил."

Младите българи вече са основна сила на капиталовите пазари - 51% от всички инвеститори на Revolut у нас са на възраст 18-34 години. Те проявяват по-голяма склонност към диверсификация, като държат най-висок дял ETF в портфейлите си (13%) спрямо другите възрастови групи. Сред предпочитаните инструменти за младите са диверсифицираните портфейли с ETF, като най-популярен остава индексът S&P 500.

За Money.bg от Revolut посочиха, че българските инвеститори, независимо от възрастта, избират да влагат спестяванията си най-често в компании като Uber, NVIDIA и Hims & Hers Health. От европейските - в Rheinmetall, Novo-Nordisk и Net Digital.

По данни, които от Revolut предоставиха специално на Money.bg, средната стойност на портфолиото на 18-34 години е 1775 евро. По този показател те отстъпват на по-възрастните, при които то е на стойност 4290 евро.

По отношение на разделението по пол разликата сред по-младите инвеститори е най-малко забележима. 31% от инвеститорите на възраст 18-34 години са жени, докато при по-възрастните групи делът им спада до 29%.

Потребителите на възраст между 18 и 24 години използват функцията на платформата за автоматично прехвърляне на "дребни пари" от ежедневни покупки в инвестиции - около 30% от техните транзакции се осъществяват по този начин, а средната месечна инвестиция е около 25 евро.

"Младите поколения започват да изграждат финансовото си бъдеще по-рано, инвестират по-малки суми и използват инструменти, които преди бяха запазени за професионални инвеститори. Това е резултат от повишената финансова грамотност и достъпността на нови платформи", коментира Роландас Ютейка, ръководител "Благосъстояние и инвестиране" за Централна и Източна Европа в Revolut.