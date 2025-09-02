Не е изненада за никого, че през последните няколко години Гърция е сред най-предпочитаните страни за пътуване в чужбина на българите. Това показват и данните на финтех гиганта Revolut. При общ ръст от около 10% спрямо миналото лято потреблението на сънародниците ни в южната ни съседка се увеличава с 19 на сто.

Според вътрешните данни на дигиталната банка в периода май-август извън страната са пътували около 255 хиляди души. Те са похарчили общо 123 млн. евро в повече от 200 различни дестинации. Сметката показва, че само в Гърция сме оставили 23 млн. евро, а това отрежда на страната първата позиция.

Частично увеличението в харчовете на сънародниците ни по гръцкото крайбрежие може да се обясни с отпадането на митническите проверки на границата с южната ни съседка. И това с уговорката, че големият наплив от български туристи в следствие на присъединяването на България и Румъния в Шенген по суша, не се случи напълно.

На второ място с най-много похарчени средства е Италия с 12 млн. евро, следвана от Обединеното кралство с 9 млн. евро.

В същия момент според статистиката на Revolut това лято българите са пътували повече до редица европейски страни. Лидери с най-голям ръст са Франция (+27%), Северна Македония (+23%) и Полша (+18%).

И ако европейските държави в региона остават предпочитани от българите, то се наблюдава и повишена атрактивност към по-далечни дестинации. Така при свои пътувания българските туристи са увеличили харчовете си в страни като Египет (+77), Обединените арабски емирства (+60) и Япония (+55).

"За повечето българи почивката е шанс да си починат или да бъдат със семейството си, показват нашите проучвания. В предизвикателния икономически контекст спазването на бюджета е тяхна основна приоритетна цел. Revolut помага на клиентите си да постигнат това, като опростява анализа на разходите и предлага ясна, актуална финансова картина чрез интуитивна организация на ваканционните разходи", коментира за Money.bg данните Мария Лукаш, ръководител "Растеж" за региона на Централна и Източна Европа в Revolut.

Основаната през 2025 г. финтех компания отчита, че за четирите месеца това лято над 500 хиляди чужденци са посетили България и са правили плащания със своите Revolut карти. Те са били основно за настаняване, транспорт, развлечения, храна и туристически услуги.

Почти половината от чужденците са от северната ни съседка Румъния. Те са похарчили 41 млн. евро, което им отрежда и първата позиция по този показател. В същия момент общо в България са похарчени 125 млн. евро, като втори след румънските са туристите от Великобритания.

Те са похарчили общо 28 млн. евро, следвани от полските с 8 млн. С по 6 млн. евро похарчени в България следват туристите от Германия и Гърция.

10 години след стартирането си Revolut обслужва над 60 млн. потребители в целия свят. Българските са повече от 1 милион и постоянно растат, поради все по-голямата разпознаваемост на финтех компанията на местния пазар. Основната причина за това е откриването на сметка и управляването ѝ изцяло онлайн през мобилна апликация.

За да улесни клиентите си, пътуващи в чужбина, Revolut е въвела нов модул в приложението - Travel Mode. Той предоставя достъп до основни инструменти при пътуване - eSIM, проследяване на обменните курсове и локатор на банкомати. След края на пътуването потребителите получават пълно обобщение и анализ на разходите.

Този понеделник стана ясно, че финтех компанията е започнала нова продажба на свои акции. Така според Reuters оценката на бизнеса ѝ е 75 млрд. долара. Според източници на информационната агенция при тази продажба служители на компанията получават възможност да продадат свои вече издадени акции.

Новата оценка е значително по-висока спрямо предходната от 45 млрд. долара. Тя е и по-висока от обявената преди около месец 65 млрд. Тогава от публикация на Financial Times стана ясно, че от Revolut преговарят за привличане на ново финансиране от потенциални инвеститори.