Преди точно една седмица основаната през 2015 г. финтех компания Revolut откри своята нова световна централа. Тя се намира в бизнес района Canary Wharf в "родния" за дигиталната банка Лондон.

На събитието различни представители от управленския екип на Revolut, включително съоснователите Ник Сторонски и Влад Яценко, разкриха какво ще е бъдещето на компанията и начертаха целите ѝ.

Една от тях е до средата на 2027 г. финтex гигaнтът дa дocтигнe 100 милиoнa ĸлиeнтa. Паралелно с това компанията се стреми дo 2030 г. дa нaвлeзe нa нови 30 пaзapa пo цял cвят. Зa дa пocтигнe тoвa пpeз cлeдвaщитe пeт гoдини ĸoмпaниятa c нaд 65 млн. ĸлиeнтa към този момент щe инвecтиpa 11.5 млpд. eвpo.

На събитието в столицата на Великобритания освен мениджъри и служители на Revolut присъстваха и представители на различни европейски и световни медии. Единствената от България бе именно Money.bg.

Преди самото официално събитие Mapия Лyĸaш, ръководител "Растеж" за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в Revolut, отдели специално внимание на медията ни, като с нея направихме кратко, но съдържателно интервю.

Каква роля има България за Revolut в региона и в ЦИЕ?

България безспорно е един от основните ни пазари. Стремим се да изградим стабилно присъствие и видимост, като разпознаваемостта на марката в страната е изключително висока. Проникването също е значително - около 25% в големи градове като София и Варна, а средно за страната е приблизително 20%, при около 80% обща разпознаваемост. Хората ни познават и използват услугите ни. Много важно за нас е и колко от транзакциите се извършват вътре в страната - в България този дял е над 80%. Това означава, че по-малко от 20% от потребителите използват Revolut за плащания в чужбина или във валута. Повечето разплащания са локални, което показва, че в България вече не ни възприемат единствено като приложение за пътувания, а като основна банка за ежедневна употреба. Именно затова страната е толкова важна за нас.

Имате ли конкретни данни за броя клиенти в България?

Да, вече преминахме границата от 1,2 милиона клиенти. Ръстът на годишна база е около 29-30%, което означава стабилни двуцифрени темпове.

Това активни потребители ли са?

Това е общият брой потребители. Когато говорим за "активни", е важно как ги дефинираме - дали са хора, които извършват транзакции ежедневно, месечно или седмично. Като цяло обаче делът на потребители, които се регистрират и после никога не използват Revolut, е изключително нисък - в едноцифрен процент, и то не само в България, а навсякъде.

Казахте, че основните транзакции са вътрешни. Но кои продукти и услуги отбелязват най-голям ръст в България?

Много добър въпрос. Честно казано, бях приятно изненадана да видя, че един от най-бързо растящите сегменти през 2024, така и през 2025 г. са именно нашите инвестиционни продукти. Revolut предлага широк спектър възможности за инвестиране - от криптовалути, за които всички говорят, до по-традиционни инструменти като взаимни фондове, акции, облигации, както и спестовни сметки с незабавен достъп.

При голяма част от тези продукти, например взаимни фондове или спестовни сметки, клиентите получават доходност ежедневно. Те могат да теглят или да внасят средства всеки ден, без лимити и такси. В резултат, все по-малко разчитаме на приходите от валутни операции, както беше в началото, и все повече - на истински банкови продукти. Днес спестяванията и инвестициите са ключови стълбове в нашата стратегия.

Планирате ли нови локализирани услуги за България?

Основният ни приоритет в момента е подготовката за въвеждането на еврото. Това е фокусът ни. Но в същото време няма какво съществено ново да обявим, защото този процес вече сме го извършвали при присъединяването на други държави към еврозоната. Процедурата е ясна и сравнително лесна.

Съществуват регламенти, норми и правила, които трябва да бъдат следвани, както и вече фиксиран обменен курс - до петия знак след десетичната запетая - валиден за всички банки. Ние ще ги спазим стриктно. Вече сме преминавали през този процес и ще изпратим информация на клиентите, вероятно през октомври, за да ги насочим. Но всичко ще стане автоматично - клиентите няма да трябва да правят нищо.

Как ще се отрази въвеждането на еврото върху поведението на българските потребители при плащания и услуги?

Направихме анализ и честно казано не очакваме сериозна промяна в поведението на клиентите. Както споменах, в началото Revolut се възприемаше основно като услуга за валутни операции, тъй като България не е в еврозоната и предлагаше най-добри курсове и удобство. Но днес повечето плащания в страната са вътрешни, а не във валута. Затова не очакваме голямо разместване.

Всичко би трябвало да протече гладко за потребителите. Ние ще продължим да работим, за да затвърдим присъствието си, да предлагаме локализирани услуги и да разширяваме банковите продукти, които вече имаме в други държави, но все още не и тук. Не очаквам изненади, а по-скоро стабилно развитие.

Казахте, че българите няма да трябва да правят нищо във връзка с приемането на еврото през 2026 г. Но какво ще се промени в приложението за нас?

Няма да навлизам в прекалено много технически подробности, но като цяло средствата ви ще бъдат автоматично конвертирани в евро по фиксирания обменен курс, който важи за всички банки. Няма значение дали сметката ви е в Revolut или в друга банка. Това ще се случи на конкретна дата и час за всички клиенти едновременно.

Няма да има прекъсвания или затруднения в работата на системата. Местните регулатори ще следят всички банки да спазват една и съща процедура. Така че няма печеливши или губещи в зависимост от това на коя институция се доверявате. След промяната сметките ви просто ще бъдат в евро и ще запазите пълния достъп до средствата и функциите в приложението, които имате и сега.

Споменахте, че Revolut е технически готов за тази промяна?

Абсолютно. Имаме пълна увереност. Създадохме специална работна група, съставена основно от хора, които вече са преминавали през същия процес в други държави. Честно казано, нямам никакви притеснения - нито за самия процес, нито за клиентите в България. Напълно готови сме и не очаквам никакви проблеми.

Как конкуренцията от местните банки и финтех компании влияе на растежа на Revolut в България?

Изобщо не влияе. Revolut е най-бързо растящото финансово приложение в България вече няколко години. Не знам как точно традиционните банки гледат на нас - в крайна сметка никой не може да е сигурен в мнението на другите, освен ако не го изразят пряко. Но дори и тогава това не винаги е реалното им отношение. Факт е, че ние растем най-бързо на пазара и потребителската ни база се увеличава по-бързо от тази на конкуренцията.

Присъствието ни е значително, а клиентското преживяване, което Revolut предлага, е несравнимо с това на традиционните банки - не само в България, но и в ЦИЕ. Ние не гледаме към конкурентите и не копираме техните стъпки. За да дадеш най-доброто на клиентите, трябва да създадеш нещо ново и по-добро от наличното.

Именно това правим тук - всички в Revolut сме истински привърженици на продукта, страстно отдадени на него. Аз самата започнах като клиент през 2018 г., а по-късно се присъединих към екипа. И до днес съм силно мотивирана, влюбена в продукта и щастлива, че съм част от компанията, с мисията да улесняваме живота на хората. Затова, що се отнася до конкуренцията - да, някои може да ни мразят, други да се страхуват от нас, трети да ни копират. Но за мен това е само комплимент.

В кои страни от региона на ЦИЕ виждате най-бърз растеж и защо? Румъния ли е основният пазар?

Всъщност бих казала, че Румъния е втора в ЦИЕ. На първо място е Полша. Наскоро преминахме границата от 5 милиона клиенти там и това е най-големият и най-бързо растящият ни пазар в региона. Полша е четвъртият ни пазар в световен мащаб, а Румъния - пети. Така че, от една страна, е впечатляващо, че два от най-големите ни пазари се намират в един регион. Но в момента лидер е Полша.

Тези две страни - Полша и Румъния - се отличават преди всичко заради голямото си население, което също обяснява резултатите. В Полша проникването на Revolut все още не е толкова високо, колкото в Румъния. Там (в северната ни съседка - бел. ред.) проникването е видимо по-високо в сравнение с България. Страната ви бавно, но сигурно се приближава към този резултат.

А къде е България по брой клиенти?

След като Румъния е на пето място, България е някъде в топ 20 в световен мащаб - с около 1,2 милиона клиенти. В Унгария вече преминахме границата от 2 милиона, а в Чехия също имаме малко над 1 милион потребители - ако говорим само за страните от ЦИЕ.

Така че в рамките на региона България е на четвърто или пето място от общо десетте държави, които разглеждаме.

Но ако гледаме проникването, картината е малко по-различна. Тъй като населението на България е по-малко от това на Чехия, фактът, че имаме приблизително същия брой активни клиенти, показва, че доверието към Revolut в България вече е по-високо, отколкото в Чехия, например.

Кои са най-големите предизвикателства за региона на ЦИЕ - население, потребителски навици, конкуренти?

Бих казала, че темата за конкуренцията вече я засегнахме. Затова не бих я поставила като основно предизвикателство. Разбира се, следим и анализираме какво правят конкурентите, но никога не се сравняваме с тях. Нашата цел е винаги да сме не една, а десет крачки пред тях.

Що се отнася до регулациите, лично аз - а и не съм единствената с това мнение - не ги възприемам като пречка. Регулаторите са необходими. Първо, за да изграждат доверие у потребителите. Второ, за да осигуряват поне частична защита срещу измами.

Revolut инвестира сериозно в предотвратяване на измами, а това е проблем за цялата индустрия. В тази борба регулаторите са наши партньори. За мен те не са препятствие, а помощник - гаранция, че работим в стабилна среда с утвърдени институции, а не със "сиви" компании. Да, понякога регулациите са сложни и трудни за прилагане, но това не е проблем, а необходимост.

По-голямо предизвикателство са клиентите и техните навици. Възприятието за Revolut не се променя със същата скорост, с която се развива самата компания. Започнахме като услуга за валутни операции и много хора ни възприеха като приложение за пътуване.

Въпреки че продължаваме да развиваме такива функции - като eSIM, достъп до летищни салони и други - потребителите все още често гледат на нас като на "пътническа услуга", а не като на основна банка. Дори когато въвеждаме локални продукти, организираме събития и предлагаме традиционни банкови услуги, възприятието не се променя толкова бързо.

Това е може би най-голямото предизвикателство пред мен като ръководител на растежа - да осигуря Revolut да се използва ежедневно, за местни плащания, а не само при пътувания. Но сме на правилния път и съм оптимистка.

Къде ще бъде основният фокус на Revolut през следващите две-три години - банкови услуги, инвестиции или бизнес клиенти?

Много добър въпрос. В момента Revolut има малко над 65 милиона клиенти. В рамките на следващите две години се стремим да достигнем 100 милиона. Това е първата голяма цел, за която работим. Второ, сега оперираме в над 30 държави. Целта ни е да присъстваме в над 100, за да се превърнем в първата истински глобална дигитална банка - със 100 милиона клиенти в 100 държави.

И трети приоритет е да продължим да изграждаме локално присъствие и да разширяваме продуктовото си портфолио - не само с банкови услуги, а и с допълнителни финансови и нефинансови продукти. С други думи, небето е границата - тепърва сме в началото на пътя си.

Какви са плановете за автоматизация с изкуствен интелект в услугите на Revolut? Всъщност вие въведохте чатбота Rita още преди години, така че вече имате опит.

Виждам, че знаете доста. Да, опитваме се да бъдем много прогресивни в използването на AI в различни области. Но в същото време силно разчитаме и на хора. Не става дума за пълна замяна на човешките роли или пълна автоматизация. Например, качеството в обслужването продължаваме да проверяваме ръчно.

Има четири основни направления, в които използваме AI. Първото е предотвратяване на измами. Само през миналата година успяхме да блокираме измамни транзакции за над 700 милиона евро. Второто е обслужване на клиенти - чатботове, телефонна поддръжка, възможност за повече езици и по-бързи отговори. Там AI е изключително полезен.

Третата област са вътрешните процеси и ефективността. Например, когато трябва да се превеждат текстове или да се обработват повтарящи се задачи. И четвъртата е маркетингът - използваме AI за креативни материали, гласови записи и други.

Но - важно уточнение - всички критични дейности като правна съвместимост се извършват ръчно. Не възнамеряваме да оставим процесите изцяло на AI. За нас той е инструмент за продуктивност и ефективност, но не и за пълна автоматизация.

Споменахме човешкия ресурс - колко са в момента служителите на компанията?

В момента сме над 10 000 души и активно наемаме нови. Например, макар че не е в България, ще дам пример - предстои да открием местен офис в Унгария през четвъртото тримесечие на тази година. Там в момента наемаме над 40 души за новия клон.

Като цяло имаме над 1000 отворени позиции. В рамките на следващите няколко години планираме да удвоим броя на служителите и да наемем още около 10 000 души. Така че в рамките на пет години ще удвоим екипа си. Перспективите за растеж са огромни.