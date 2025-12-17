PayPal прави решителна крачка към традиционното банкиране, като кандидатства за лиценз на собствена банка в щата Юта.

Ходът идва в момент, когато администрацията на Тръмп облекчава регулациите във финансовия сектор, което прави навлизането на технологичните гиганти в банковия бизнес по-лесно от всякога.

Въпросът обаче не е дали PayPal може да стане банка, а защо иска това точно сега. Отговорът е прост - пари и контрол. Досега компанията от Сан Хосе предоставяше кредити на малкия бизнес чрез продукти като PayPal Working Capital, но го правеше чрез партньорства с традиционни банки. Това означава споделяне на печалбите и зависимост от чужди баланси.

Със собствена банка PayPal ще финансира заеми директно, ще приема депозити и ще оперира без посредници. От 2013 година компанията е предоставила над 30 милиарда долара кредити на повече от 420 хиляди бизнес сметки - внушителна цифра, която обяснява апетита за по-голяма автономност.

PayPal избра интересен път - индустриална заемна компания (ILC), а не пълноценна банка. Разликата е съществена. ILC се лицензират от отделни щати, а не от федералното правителство, и не изискват регистрация като банкова холдингова компания. Това означава по-малък надзор и повече свобода.

Юта отдавна е популярна дестинация за финтех компании, търсещи банкови лицензи без прекалено строги правила. Block Inc. (бившият Square) вече използва същата схема. Ally Bank и Toyota Financial Savings Bank също оперират с ILC лицензи - модел, който позволява на нефинансови корпорации да притежават банки.

За начело на новата банка е избрана Мара Макнийл с над 25 години опит във финансовите услуги. Тя вече е управлявала подобна трансформация като изпълнителен директор именно на Toyota Financial Savings Bank.