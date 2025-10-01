Австрийската банка Raiffeisen (RBI) не успя в поредния си опит да продаде поделението си в Русия, казаха двама души, запознати със ситуацията, съобщи Reuters. Това се обяснява основно със стремежа на Русия да поддържа "финансов мост" към Запада.

Raiffeisen в Русия е най-големият кредитор в страната, който не е обект на санкции, които изолират местните конкуренти. Това прави присъствието й от критично значение за търговските плащания на Русия с чужбина, включително при износа на природен газ за Европа.

Руските власти се обявиха против продажба на поделението на австрийската банка, отчасти защото са обезпокоени, че евентуален руски купувач, може да доведе до западни санкции спрямо RBI, каза източник на Reuters, пожелал анонимност.

Raiffeisen се опитва да продаде своя бизнес в Русия на местен купувач с надеждата, че Москва ще вдигне блокирането на репатрирането на милиарди печалби от бизнеса в страната.

Освен това, австрийската банка е подложена на натиск и от страна на САЩ и Европейския съюзу да намалят активността си в Русия заради конфликта в Украйна.

Говорител на Raiffeisen коментира, че финансовата институция съкращава бизнеса си в Русия и че продажбата на бизнеса й в Русия изисква одобрението на властите в страната, без да коментира скорошни дискусии.

"RBI преговаря за продажба на руското си дъщерно дружество", каза говорителят, добавяйки, че банката не може да даде времева рамка, "тъй като се изискват множество регулаторни одобрения, включително одобрения на руските власти".

Руската централна банка заяви, че няма да коментира никакви дискусии с конкретни банки. Reuters не можа да установи RBI с кои служители и потенциални купувачи са разговаряли.

Последните усилия за продажба на Raiffeisen в Русия се провалиха, тъй като напрежението между Москва и Запада се натрупва.

Засега Raiffeisen продължава да е важна за Русия за газовите и други разплащания, казват двата източника на агенцията, въпреки че банката парира активността.

Трети човек, запознат с работата на австрийската банка в Русия, коментира, че властите в страната искат да запазят поделението в страната като "врата" за парични преводи към Европа, и че банката възнамерява да продължи да работи там.

Специален статус

Австрия стана първата западноевропейска страна, която подписа сделка за закупуване на руски газ, а Виена се превърна във важен финансов център за Русия.

Специалният статут на Raiffeisen и размерът на поделението й в Русия, дадоха възможност на RBI да натрупа около 7 млрд. евро печалби, които сега са блокирани там.

Raiffeisen обработва плащанията за газа по газопровода "Турски поток" - единственият оставащ руски път за пренос на газ в Европа.

Според единия от източниците, въпреки ограничаването на изходните плащания в евро, малък брой големи руски компании имат право да извършват плащания в чужбина в евро чрез банката.

Говорителят на Raiffeisen заяви, че кредитирането, депозитите и плащанията в Русия са намалени, както и че плащанията "са обект на строги ограничения и са в съответствие със санкциите".