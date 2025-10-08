Германската компания Knauf - един от най-големите в света производители на строителни материали обяви, че интензивните преговори месеци наред относно продажбата на руския й бизнес, "не са довели до споразумение, тъй като за съжаление на компанията, преговарящият партньор е прекратил преговорите".

В съобщението на германската компания, потенциалният купувач на активите й в Русия не е назован, нито се казва дали е от Русия или друга държава. Припомняме, че Knauf има бизнес и в България.

"Засега руският бизнес се управлява локално и е отделен от другите бизнеси на Knauf Group, в пълно съответствие със санкциите. След обявяването на оттеглянето си, Knauf Group не е получавала печалби от руския си бизнес. В съответствие с приложимите санкции, които Knauf стриктно спазва, не са изнасяни или внасяни стоки от Русия за ЕС, нито пък са внасяни от ЕС за Русия", се казва още в съобщението на компанията.

"Knauf остава ангажирана с плановете си да изтегли бизнеса си от Русия. Компанията проучва допълнителни възможни варианти за прилагане на това решение в съответствие с действащите санкции, като едновременно с това защитава интересите на своите служители в Русия", добавят от Knauf, пише "Комерсант".

Knauf работи в Русия от 30 години и притежава десет дъщерни дружества, 20 предприятия и близо 30 ресурсни центъра. През април 2024 г. Knauf обяви прехвърлянето на руския си бизнес под местно управление. Прехвърлянето беше договорено с опция за обратно изкупуване.

Германският производител на строителни материали управлява в световен мащаб над 320 производствени обекта и търговски организации в над 90 страни на всички континенти. Knauf Group е водещ световен производител на строителни материали и системи на основата на гипс, на енергийно ефективна изолация и системни решения за тавани. Основана през 1932 г. Knauf Group през 2024 г. е постигнала продажби на обща стойност от 15,6 милиарда евро.

