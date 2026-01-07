"Заспалият" имотен сектор остава заплаха за икономическия растеж на Китай поради огромното си влияние върху заетостта и потребителското търсене, смятат експерти и анализатори, цитирани от South China Morning Post.

На фона на рязък спад в инвестициите в недвижими имоти, в продажбите на жилища и в цените на имотите миналата година, по-нататъшното влошаване на този значим сектор може да застраши още повече строителни компании, работници, купувачи на жилища и банки.

През първите 11 месеца на 2025 г. нови имоти на стойност 7,5 трилиона юана (1,07 трилиона долара), включващи жилищни и търговски единици, бяха продадени в континентален Китай - спад от 11,1% спрямо година по-рано, показват данни на Националното статистическо бюро (НСБ).

Продажбите на жилища се сринаха с 11,2% на годишна база, съобщи бюрото, без да оповестява стойността на общите транзакции. Това надхвърли прогнозата на Fitch Ratings за 7% годишен спад за 2025 г.

Завършените на нови жилищни площи през първите 11 месеца спаднаха със 7,8% спрямо година по-рано до 787 милиона квадратни метра.

"Без силни продажби на жилища милиони компании като производители на домакински уреди биха се борили да поддържат бизнеса си на повърхността.", предупреди пред вестника Ин Ран, инвеститор от Шанхай.

Имотният сектор и свързаните индустрии, като домакински уреди и строителни материали, представляват около една четвърт от икономическото производство на континентален Китай. Само имотната и строителната индустрия представляват около 13% от производството на страната, както и над 70 милиона работни места.

"Това предполага, че намаляването на запасите изостава от свиването в продажбите", се казва в доклад на Fitch. "Очакваме повишените жилищни запаси да продължат да упражняват натиск върху цените на жилищата през 2026 г."

Средната продажна цена на новопостроените жилища спадна с 3,3% на годишна база от януари до ноември, според данните. Цените на имотите втора употреба в 70-те основни града на континентален Китай се сринаха с 5,7% към ноември спрямо същия период година по-рано.

В края на миналата година Пекин обяви нови данъчни стимули за подкрепа на проблемния имотен сектор, но брокерите твърдят, че повечето потенциални купувачи са предпазливи, очаквайки по-нататъшен спад в цените.

"Купувачите смятат, че мерките за стимулиране на пазара не са достатъчни, за да обърнат пазара", каза Ю Лянджоу, собственик на агенция за недвижими имоти в Шанхай.