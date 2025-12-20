Промишленото производство в Китай през ноември 2025 г. нарасна с 4,8% на годишна база, според данните на Националното статистическо бюро на страната. Това е най-бавният темп на растеж от 15 месеца насам, като през октомври показателят беше 4,9%. Анализатори, анкетирани предварително от Trading Economics, очакваха растежът през ноември да се ускори до 5%.

Що се отнася до отделните сектори, в преработващата промишленост на Китай производството на годишна база нарасна с 4,6% (4,9% през октомври), в нефтената и газовата промишленост с 5,1% (1,9%), а в минното дело с 6,3% (4,5%).

Производството в автомобилната промишленост през ноември на годишна база се увеличи с 11,9% (16,8% през октомври), а в химическата промишленост с 6,7% (7,1%). Производството на компютри и телекомуникационно оборудване нарасна с 9,2% (8,9%). Като цяло, за 11-те месеца на 2025 т., промишленото производство показа ръст от 6% в сравнение със същия период на предходната година.

По отношение на продажбите "на дребно", през ноември Националното статистическо бюро регистрира най-малкото нарастване от декември 2022 г. Те се увеличиха с 1,3% на годишна база, след 2,9% увеличение през октомври (същата цифра се очакваше и за ноември).

По-конкретно, продажбите "на дребно" на комуникационно оборудване нараснаха с 20,6% (23,2% предходния месец), на обувки и текстил с 3,5% (6,3%), а хранителни продукти - с 6,1% (9,1%). Някои категории стоки отбелязаха забележим спад на годишна база: продажбите на строителни материали спаднаха със 17% (8,3% за предходния месец), на автомобили с 8,3% (6,6%) и домакински уреди и електроника - с 19,4% (14,6%).

Тази низходяща динамика при продажбите "на дребно", се обяснява основно с кризата на пазара на недвижими имоти - инвестициите в сектора спаднаха с 15,9% през ноември на годишна база. Друга причина е изчерпването на ефекта от програмата trade-in, която подкрепяше растежа на продажбите от началото на годината.

Стратегията за нарастването на външното търсене на китайските производители изглежда все по-неправилна стратегия, според анализатори от Capital Economics. Рисковете са свързани не само с взаимните претенции, които продължават да съществуват в търговските отношения на Китай със САЩ, но и с опасенията на други страни, които имат сериозни търговски дисбаланси с Китай.

Заради "хроничното свръхпроизводство" Пекин например е заплашен с мита от Европейския съюз. Мексико вече повиши митата за Китай до 50%, за да подкрепи собствените си производители.

Заслужава да се отбележи, че миналата седмица китайските власти на практика потвърдиха намерението си да разширят държавната подкрепа за икономиката, за да стимулират вътрешното потребление. Точните мерки и конкретните срокове вероятно ще бъдат очертани през 2026 година.