През август китайската икономика показа ясни признаци на забавяне, като ръстът на индустриалното производство и продажбите на дребно се понижи до най-слабите си нива от месеци насам. Данните, цитирани от агенция "Ройтерс", затвърждават опасенията за необходимост от допълнителни фискални интервенции с оглед постигането на целта от 5% ръст на БВП за годината в икономика с мащаб 19 трилиона долара.

Съгласно официалните данни на Националното статистическо бюро, промишленото производство нарасна с 5.2% на годишна база - под прогнозата от 5.7% и най-слаб резултат от август 2024 г. насам. Паралелно с това, ръстът в продажбите на дребно се забави до 3.4%, при очаквани 3.9%, а инвестициите в основен капитал нараснаха едва с 0.5% за първите осем месеца - значително под предходните 1.6%.

Най-сериозно остава свиването в строителния сектор, където инвестициите в недвижими имоти са се понижили с 12.9% на годишна база. За разлика от това, инвестициите в индустриалната и комуналната инфраструктура отчитат умерен ръст - съответно 5.1% и 18.8%, движени основно от публично финансиране.

Равнището на безработица в градовете се покачва до 5.3% спрямо 5.2% месец по-рано, като сезонни ефекти, свързани с дипломирането на студенти, частично обясняват тенденцията. На този фон, потребителските цени отбелязват спад от 0.4% на годишна база, докато производствената дефлация продължава за трета поредна година - допълнителен индикатор за слабост в търсенето.

Коментарите на икономисти са умерено песимистични. Според Живей Джан, главен икономист в Pinpoint Asset Management, "фискалната политика може да стане по-активна на маргинално ниво, но значим стимул е малко вероятен, освен ако рискът от пропускане на целевия растеж не стане реален".

Положителен сигнал идва от сферата на услугите, където се отчита активизация в туризма, транспорта и развлекателния сегмент. Ръстът на продажбите извън автомобилния сектор достига 3.7%, а потреблението в селските райони надвишава това в градските с годишен ръст от 4.6%.