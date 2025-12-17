Европейската комисия обяви, че планира да емитира облигации на ЕС на стойност до 90 милиарда евро през първата половина на 2026 г.

Емисията ще се извършва с помощта на комбинация от дългосрочни и краткосрочни инструменти, а целите ще продължат да се съобщават на всеки шест месеца "въз основа на променящите се финансови нужди".

Постъпленията от европейските облигации ще покрият заеми за държавите членки по програмата NextGenerationEU, както и ще осигурят финансиране за плана на Европейския съюз за разходи за отбрана.

Облигациите ще финансират и Механизма за Украйна (европейския инструмент за осигуряване на стабилно финансиране на Украйна както чрез заеми, така и чрез безвъзмездни помощи) и различни програми за финансова помощ за съседните страни.