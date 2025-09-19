Германия ще увеличи заемите си през четвъртото тримесечие на годината с 20% спрямо плана, публикуван в края на миналата година. Основната насока на допълнителните заеми ще е за финансиране на нарастващите разходи за инфраструктура и за отбрана.

Планът вече е за периода да се наберат 90,5 милиарда евро (без "зелените" облигации) от международните финансови пазари, което е с 15 милиарда евро повече от първоначалния план, според изявление на финансовата агенция, която управлява държавния дълг.

Посоченото предвижда 10,5 милиарда евро от допълнително емитиране на държавни облигации, включително на 7-годишни облигации на стойност 3 милиарда евро в края на октомври.

През третото тримесечие Германия увеличи заемите си от международните финансови пазари с 19 милиарда евро.

Ръководителят на финансовата агенция, Тамо Димер коментира, че се наблюдава силно търсене на германски облигации, отчасти заради бюджетната криза във Франция, която накара инвеститорите да търсят сигурни "убежища".

"Виждаме добро търсене на германски държавни облигации, особено на ценни книжа с много дълги падежи", казва Димер, цитиран от Reuters. По думите му, след дискусии с инвеститори, агенцията е взела решение да не емитира 50-годишни облигации, тъй като за тях има "само много ограничено търсене".