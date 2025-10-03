Международният валутен фонд (МВФ) обсъжда с украинските власти възможността за погасяване на текущия дълг на Киев към финансовата организация в рамките на нова програма за заеми. Това каза директорът по комуникациите на МВФ Джули Козак, в отговор на въпрос на РИА Новости.

"Що се отнася до конкретните въпроси за финансовите потребности на страната, вида на програмата и цялостния пакет за финансиране, всичко това е част от обсъжданията, които се водят в момента", каза представителят на МВФ, коментирайки възможността за погасяване на дълга на Украйна към МВФ по нов заем.

Според информация от МВФ за размера на текущия дълг на различни страни кредитополучатели, с която е запозната РИА Новости, общият дълг на Украйна към фонда към 1 октомври 2025 г. достига 10,64 милиарда долара. От тази сума страната е изплатила само 185 милиона долара.

Държавният и държавно гарантиран дълг на Украйна към 31 юли 2025 г. възлиза на над 186 милиарда долара, като се е увеличил с 1,29 милиарда долара за месец. Това съобщи Министерството на финансите на страната преди около месец.

Според информацията на ведомството, външният дълг в структурата на общия държавен дълг е 75%, т.е. почти 5,828 трилиона гривни (139,54 милиарда долара), а вътрешният дълг - 25%, т.е. 1,946 трилиона гривни (46,59 милиарда долара).

Само през юни държавният и държавно гарантиран дълг на Украйна се е увеличил с почти 4 милиарда долара, а месец по-рано - с 1 милиард долара.