Руското министерство на финансите ще пусне за първи път на Московската фондова борса облигации на федерален заем (държавни дългови облигации), деноминирани в китайски юани, се казва в съобщение на министерството.

"На инвеститорите ще бъдат предложени две емисии облигации на федерален заем с фиксиран купонен доход, деноминирани в китайски юани, със срокове за погасяване от три до седем години, купонен период от 182 дни и номинална стойност от 10 000 китайски юана (около 114 000 рубли)", посочват от руското Министерството на финансите някои от параметрите на предстоящите емисии.

Заявките за покупки на ценните книжа ще се подават на 2 декември. В зависимост от търсенето, Министерството на финансите ще определи обема на емисията и лихвите. "Техническото пласиране е планирано за 8 декември 2025 г.", заявиха от ведомството.

Покупките на облигациите, както и плащанията по тях, ще могат да се извършват както в китайски юани, така и в руски рубли. Всеки инвеститор ще избере валутата.

Организатори на дебютното пласиране на държавни облигации в юани ще са "Газпромбанк", "Сбербанк" и "ВТБ Капитал Трейдинг".

Възможността за организиране на федерален заем в юани се обсъжда в Русия още от 2015 г., припомня РБК. През есента на 2016 г. представител на Министерството на финансите обяви първата такава емисия на обща стойност 1 милиард долара до края на годината. Обаче емитирането на този дълг така и не се състоя поради регулаторни ограничения в Китай.

През септември 2025 г. руското Министерство на финансите обяви намерението си да увеличи държавните заеми зя 2025 г. с 2,2 трилиона рубли, поради увеличението на дефицит във федералния бюджет.