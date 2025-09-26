Глобалният дълг е достигнал общо рекордните 337,7 трилиона долара към средата на годината, подтикван от облекчени финансови условия в световен мащаб, обезценяване на щатския долар и по-умерената политика на водещите централни банки. Това показва доклад на Института за международни финанси (IIF), цитиран от Reuters.

Според доклада, само през първата половина на годината, глобалният дълг е нараснал с над 21 трилиона долара, достигайки 337,7 трилиона долара.

Най-големи увеличения на дълговете в доларово изражение през тази година са регистрирали: Китай, Франция, САЩ, Германия, Великобритания и Япония, макар че част от ръста се дължи на отслабването на долара, установява институтът.

Щатската валута е загубила 9,75 на сто от стойността си от началото на годината спрямо "кошница" от валути на основни търговски партньори.„

Глобалният дълг расте със скорости, сравними с периода на пандемията

"Мащабът на това увеличение на дълга е сравним със скока през втората половина на 2020 г., когато антиковид мерките доведоха до безпрецедентно нарастване на глобалния дълг", се посочва в "Преглед на световния дълг" (Global Debt Monitor) на Института за международни финанси.

По отношение на съотношението дълг спрямо брутен вътрешен продукт (БВП) най-големи ръстове са отчетени в Канада, Китай, Саудитска Арабия и Полша. В Ирландия, Япония и Норвегия съотношението е намаляло.

Като цяло глобалното съотношение дълг към БВП продължава да спада бавно, като остава малко над 324%. При страните с развиващи се пазари това съотношение е по-ниско, но въпреки това достигна 242,4 на сто, което е нов рекорд за тези държави. Общият дълг само на развиващите се пазари се е увеличил с 3,4 трилиона долара през второто тримесечие, достигайки рекордните над 109 трилиона долара.

Ще припомним, че за страните от ЕС изискването е, дълг спрямо БВП да не надвишава 60% за всяка държава.

Емре Тифтък, директор на отдела за "устойчиви изследвания" на института, коментира по време на уебинар, че "нарастващите военни разходи ще натоварят държавните бюджети, на фона на засилващо се геополитическо напрежение".

Той отбеляза, че увеличението на дълга е концентрирано основно в държавния сектор, особено в страните от Г-7 и Китай.

Развиващите се пазари са изправени пред рекордно високата стойност от почти 3,2 трилиона долара на подлежащи на погасяване облигации и заеми през оставащата част на 2025 г., пише още в доклада на Института за международни финанси.