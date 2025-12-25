Всеки е играл тази игра на паркинга на супермаркета: опитвате се да се измъкнете от колата си, глътнали корема, защото до вас е спрял автомобил с размерите на малък апартамент. Вратата ви едва се открехва, а вие се чудите - кога точно семейните коли станаха толкова огромни?

Добре дошли в ерата на това, което във Великобритания наричат "carspreading" - явлението, при което автомобилите стават все по-широки и по-тежки, докато улиците и гаражите ни си остават същите. На български терминът не може да се преведе директно, но пък можем да го заменим с наш, роден и възможен само на езика на Вазов - автомобилно разпищолване.

Лесно е да се ядосваме на "танковете" в центъра и да одумваме суетата на техните собственици. Понякога наистина е виновна тя, но друг път истината е по-сложна. И седи на задната седалка.

Защита, гордост, печалба

Ако попитате човека зад волана на големия SUV защо го е купил, отговорът рядко е "за да мачкам велосипедисти". Не е чак такава рядкост да ги карат родители, които карат по повече от едно дете на училище, а след това работата им изисква да пренасят обемисти багажи от точка А до точка Б.

По отношение на такива по нашите ширини автоматичният укорителен въпрос е "защо не караш комби"? Тук идва психологията. Рейчъл Бърджис от Autocar обяснява, че хората просто се чувстват по-сигурни нависоко.

За родителите това е ключово удобство - много по-лесно е да закопчаеш детето в столчето, без да се налага да правиш йога упражнения. За хората с комплекси това е още един начин да покажат, че са нещо повече от другите на пътя.

Производителите, разбира се, не са слепи за тези нужди. Според Auto Express уголемяването на колите се дължи на три ключови думи: гордост, защита, печалба. Първите две са експлоатирани безжалостно от маркетинга, за да има повече от третата.

В началото на новия век започва много да се говори за това, че малките и леки автомобили не могат да поемат достатъчно добре енергията при катастрофа и затова е нужно допълнително подсилване, което се отразява на теглото.

Тук идва моралният конфликт. Шофьорите с право се чувстват по-сигурни в своите крепости - жертвите сред пътниците в коли са намалели драстично през последните 20 години благодарение на по-здравите конструкции и въздушните възглавници.

Но тази лична безопасност идва за сметка на всички останали. Оливър Лорд от Clean Cities описва ситуацията като "надпревара във въоръжението" - купувате си танк, за да сте в безопасност от другите танкове. Проблемът е, че пешеходец или велосипедист има 44% по-голям шанс да загине при удар от SUV в сравнение с обикновена кола. Високият преден капак създава слепи петна и при сблъсък поразява жизненоважни органи, вместо да прехвърли човека отгоре.

Икономическата логика така или иначе е желязна. Дейвид Легет от Just Auto е откровен: "Маржовете на печалба са много по-високи при по-големите автомобили". Разходите за производство на малка кола и компактен SUV не се различават драстично, но за джипа клиентът е готов да плати "премиум" цена.

Така се раждат модерните градски "всъдеходи" - много от тях никога няма да видят кал, но пък изглеждат внушително пред кафенето.

История за Fiat и Golf

Колко точно са пораснали колите? Експеримент на Auto Express с класическия Fiat 600 от 60-те и новия електрически Fiat 600e показва абсурда нагледно. Старият модел е с 40 см по-тесен и влиза без проблем в стандартно паркомясто. От новия, който дори се води "малък" SUV, излизането е приключение, изискващо пазене на вратата на съседа с ръка.

Може би прекалено много сочим с пръст този клас автомобили. Реално нездравословният растеж е при всички видове коли. Същото е например с любимия на няколко поколения Volkswagen Golf - той е станал 18 см по-широк и 26 см по-дълъг от първата си генерация до днес.

Статистиката потвърждава това, което виждат очите ни - на всеки две години средната ширина на новите коли расте с по един сантиметър. В много европейски градове стандартното паркомясто е широко 1,80 м, а повече от половината нови модели вече надхвърлят този лимит. Инфраструктурата просто не е пригодена за това "раздуване".

Париж срещу танковете

Градовете започват да отвръщат на удара, а пионер е Париж. След гласуване, френската столица утрои таксите за паркиране на тежки автомобили - шест часа престой в центъра вече струват 225 евро. Мотивът на кметицата Ан Идалго е прост: "Колкото по-голямо е превозното средство, толкова повече замърсява".

И не, електрическите коли не са автоматично извинение. Батериите ги правят изключително тежки - само батерията на една Tesla може да тежи над 700 кг. Това води до по-бързо износване на пътищата и нови предизвикателства за старите многоетажни паркинги.

Какво следва?

В крайна сметка сме в патова ситуация. Родителите искат сигурност и място за багажа. Хората с наполеонов комплекс искат да гледат трафика от високо. Тези със "зелени" претенции няма да слязат от своята "електричка". Градовете се задушават. А индустрията гони печалби.

Може би решението е просто въпрос на мода и време. Рейчъл Бърджис прогнозира, че "SUV-овете няма да са тук вечно". Младите поколения вече започват да гледат на тях като на "колите на родителите им" и може би ще потърсят нещо по-практично. И по-малко "разпищолено".

Дотогава обаче ще трябва да внимаваме по кръстовищата...