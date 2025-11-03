Възроденият испански автомобилен производител Ebro, който вече обяви плановете си да стъпи на българския пазар, вече има истински флагман в своята продуктова гама. Премиум SUV моделът S900 вече е в предварителна продажба, а Money.bg успя да го види предпремиерно в края на миналия месец на събитие в Китай.

Очаквано, моделът стъпва върху технологията на Chery, които си партнират с испански инвеститори във възстановяването на Ebro. В случая S900 има огромна прилика с Chery Tiggo 9, като обаче от китайския автомобилен гигант подчертават, че моделът за европейския пазар има определени различия в дизайна и освен това покрива напълно изискванията на ЕС.

Изпълнителният директор на борда на Ebro и вицепрезидент на Chery International Джонсън Ксу заяви пред Money.bg, че тепърва развойният център в Барселона ще се развива и марката ще изгражда собствен облик и "ДНК".

Така или иначе, говорим за голям 7-местен SUV с дължина от над 4,8 метра и 20-цолови джанти в стандартната конфигурация. Задвижването е 4х4 посредством 1,5-литров TGDI бензинов двигател със 150 конски сили и още 3 електромотора, които дават обща системна мощност от 425 конски сили.

Plug-in хибридът има батерия, която позволява около 140 километра пробег на ток, като се поддържа и бързо зареждане. Общо автономията на Ebro S900 достига 1050 километра.

Източник: Явор Николов

Цената все още не е обявена, но за ориентир може да ни служи колко струва Chery Tiggo 9 във Великобритания - около 50 000 евро.

Ebro имат големи амбиции и планове за навлизане на много пазари, като само за първото полугодие компанията е реализирала продажби за над 105 млн. евро. Към момента компанията има над 1300 служители, като повечето от тях работят в завода в Барселона.