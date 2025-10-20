Испанската EBRO ще стане най-новата автомобилна марка на българския пазар. Това стана ясно на събитие за медиите, което се проведе в китайския град Уху. Локацията не е случайна - там се намира централата на гиганта Chery, който възроди Ebro заедно с испански инвеститори и сега предоставя своите технологии.

Дебютът на джиповете EBRO у нас се очаква през следващата година

Малко история

Марката е с голямо значение както за своята родина, така и за развитието на цялото европейско автомобилостроене. Историята на EBRO може да се проследи до 1954 г., като в следващите десетилетия брандът обединява множество местни производители на леки автомобили, камиони, автобуси и специализирана техника. Nissan придобива контрол върху компанията през 1987 г., като ключовият завод в Барселона работи до 2021 г.

След това започва новата история на EBRO. През 2021 г. испанското обединение EBRO EV Motors откупува марката, а две години по-късно е подписано споразумение за стратегическо партньорство с Chery, което възстановява дейността на завода в Барселона.

През декември миналата година първата готова кола е предадена на дилъра, от януари се работи в по-големи серии и за броени месеци са сглобени над 6000 автомобила, които се реализират на пазара в повече от 70 представителства. Изграден и зареден е и голям склад с резервни части. Работниците в завода сстотици и се трудят на три смени.

Източник: EBRO

За момента продуктовата гама - компактният SUV Ebro S400 и по-големите EBRO S700 и EBRO S800, са базирани на аналогични модели на Chery, но в Барселона вече функционира и развоен център, като амбицията е брандът да развива свои оригинални ДНК и облик, обясни Ксу.

Целта в средносрочен план е от завода на година да излизат по 100 000 нови возила.

EBRO е спонсор на испанския национален отбор по футбол.

Защо България?

Нашата страна ще е първи пазар за EBRO извън Иберийския полуостров - в момента марката работи по утвърждаването си в Португалия.

"Смятам, че България е голям потенциален пазар за нас. Имаме много добри отношения с вашата страна. Представители на правителството ще посетят нашия завод през следващия месец. Затова и смятам, че да правиш бизнес в България означава да правиш бизнес в Европа", обясни пред Money.bg изпълнителният директор на борда на EBRO и вицепрезидент на Chery International Джонсън Ксу.

Източник: Ebro

По думите му в момента се водят преговори с потенциални вносители у нас, като целта е още от началото да има осигурено клиентско и сервизно обслужване.

България има добре развит автомобилен сектор, който произвежда части, компоненти и цялостни системи за огромна част от производителите. Може ли някои от тези компании да започнат да работят за EBRO? "Това е възможно. Подчертавам -пренасяме не само производството тук, но също и развойната дейност. Всички европейски компании, които биха се включили във веригата на доставка, са добре дошли - готови сме да работим с тях", заяви Ксу.

Какво предстои?

След България се разглеждат варианти и за други пазари в региона, като конкретните стъпки ще дойдат на база постигнатите резултати.

През последните седмици се появиха информации и за други брандове, свързани с Chery, които може да стъпят в България. По думите на вицепрезидента на Chery International все още не е взето окончателно решение, но компанията застава плътно зад Ebro и вижда в нея бъдеще на световна марка.

Източник: Ebro

"EBRO е испански бранд с технология на Chery. Искаме да комбинираме тези две предимства чрез нашата фабрика в Барселона, нашия R&D център в Барселона и чрез съвместна работа с нашия европейски партньор. Това е основната ни стратегия", подчерта Ксу.