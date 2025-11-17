Казахстан има сериозни планове за създаването на собствена автомобилна марка. В тази връзка държавната инвестиционна и развойна компания Baiterek Holding и малайзийската автомобилна компания PROTON подписаха меморандум за сътрудничество.

Целта е развитие на автомобилната индустрия и създаване на национален производител на автомобили. Данни за името на марката и сроковете за нейното създаване все още не са разкрити.

Документът беше подписан от председателя на холдинга Рустам Карагойшин и вицепрезидента по корпоративна стратегия на PROTON Айнол Азмил Абу Бакар.

"Сътрудничеството с PROTON открива нови възможности за развитието на автомобилната индустрия на Казахстан", подчерта Карагойшин. "Опитът и технологиите на нашите партньори ще формират основата за създаване на модерна производствена платформа и разработване на национална автомобилна марка. Това ще допринесе за индустриализацията и икономическия растеж на страната", допълни той.

Абу Бакар подчерта, че меморандумът е важна стъпка в разширяването на компанията в Казахстан.

"Радваме се да бъдем част от стратегическата инициатива на Казахстан. Нашият опит и технологични решения ще допринесат за развитието на местното производство и засилването на сътрудничеството между двете страни", каза той.

Меморандумът предвижда страните да проведат проучвания за осъществимост, да идентифицират местни партньори и да разработят механизми за финансиране на проекта.

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (PROTON) е малайзийски производител на автомобили, основан през 1983 г. Първият му автомобил, Proton Saga, е произведен по лиценз на Mitsubishi.

От 2017 г. 49,9% от акциите на компанията се държат от китайската Geely.