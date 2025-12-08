Казахстан прави важна крачка към "зелената" авиация, съобщават местни медии. Американската компания LanzaJet планира създаването на завод за устойчиво авиационно гориво (SAF) в Костанайска област. Проектът може да се превърне в един от най-иновативните в региона.

Според предварителния план производственото съоръжение ще бъде изградено в индустриалния град Рудни. Проектният капацитет включва 54 000 тона устойчиво авиационно гориво годишно и до 100 000 тона преработен биоетанол.

Технологията на LanzaJet позволява горивото да се произвежда от етанол, получаван от разнообразни органични суровини - зърно, царевица, картофи и други култури. Проучването за осъществимост вече е завършено.

LanzaJet е американска компания, създадена от базираната в Чикаго биоинженерна фирма LanzaTech. В списъка на нейните стратегически инвеститори присъстват имена като International Airlines Group, Mitsui & Co., Shell, Suncor Energy, British Airways, Microsoft, Airbus и ANA.

По време на срещата си с изпълнителния директор на LanzaJet Джими Самариц и вицепрезидента по търговските операции Стефан Тион премиерът на страната Бектенов подчерта, че Казахстан вижда в проекта ключов елемент от своята амбиция да развие международен въздушен хъб.

"Заедно с разширяването на летищната инфраструктура е важно да осигурим на авиационната индустрия качествено и екологично гориво. Готови сме да разширим сътрудничеството. Правителството ще предостави пълна подкрепа за проекта", заяви Бектенов.

Идеята е заводът не само да намали въглеродния отпечатък на авиационния сектор, но и да стимулира модернизацията на селскостопанската преработка в страната. Очаква се производството на SAF значително да понижи емисиите на парникови газове.

Ръководството на LanzaJet е предложило да се проучи създаването на интегрирана структура за съвместната реализация на проекта. Очакванията са, че това може да постави страната на картата на глобалните производители на устойчиво авиационно гориво.

Ако бъде реализиран, заводът в Рудни ще бъде първото подобно съоръжение в Централна Азия. Освен това ще е едно от малкото в света, способни да произвеждат SAF от широк спектър земеделски суровини - включително и... от картофи.