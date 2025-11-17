Индия за първи път достави самолетно гориво за САЩ, като партидата е за Западното крайбрежие на САЩ, в рамките на сделка с най-голямата американска енергийна компания Chevron, съобщи Reuters. Съединените щати, които са с най-голямата икономика в света, са най-големият търговски партньор на Индия от 2021 г. насам. За фискалната 2024-25 година (приключила на 31 март), двустранната търговия във финансово изражение възлиза на 131,84 милиарда долара.

Така, 60 хил. тона самолетно гориво бяха изпратени от морския терминал в пристанище Джамнагар от индийската частна корпорация Reliance Industries. Партидата ще бъде доставена до Лос Анджелис в началото на декември.

Споразумението с Индия за доставки на самолетно гориво беше подписано основно заради съкращение на производството на Chevron, след пожар в предприятието й в Калифорния през октомври. Това доведе до спад на запасите от самолетно гориво на Западното крайбрежие на САЩ до тримесечен минимум от 11,12 милиона барела. Преди това, американската компания внасяше самолетно гориво основно от Южна Корея.

Индия се стреми да увеличи износа си за Съединените щати и вноса на американски стоки, на фона на продължаващите преговори с Вашингтон за сключване на двустранно търговско споразумение, което ще предвижда нарастване във финансово изражение на търговията между двете страни до 500 милиарда долара до 2030 г.

А министърът на петрола и природния газ на Индия, Хардийп Сингх Пури обяви, че индийските петролни и газови компании Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum са подписали едногодишен договор със Съединените щати за закупуване на около 2,2 милиона тона втечнен природен газ, което представлява около 10% от вноса на Индия през 2026 година.