Безпрецедентното решение на президента на САЩ Доналд Тръмп да въведе такса от 100 000 долара за H-1B визите предизвика шок на пазарите и хаос по летищата.

Новата политика, която влезе в сила на 21 септември 2025 г., е белязана от драстично увеличение спрямо досегашните 2000-5000 долара и засяга само новите заявления за визи, а не подновяванията или съществуващите притежатели.

Паника на летищата и корпоративна реакция

Драматични сцени се разиграха на американските летища веднага след подписването на заповедта в петък вечерта, 19 септември. В международното летище в Сан Франциско няколко индийски пътници поискаха да слязат от полет на Emirates до Дубай, опасявайки се, че няма да могат да се върнат в САЩ. Полетът беше забавен с повече от три часа.

Големите американски корпорации реагираха мълниеносно, за да защитят служителите си. Amazon, която има най-много одобрени H-1B визи в САЩ - над 14 000 служители, препоръча в вътрешни бележки: "Ако имате H-1B статус и сте в САЩ, останете в страната засега". Microsoft, JPMorgan, Goldman Sachs и Alphabet изпратиха спешни съобщения до служителите си с H-1B визи, съветвайки ги да останат в САЩ или да се върнат преди крайния срок.

Пазарни турбуленции и валутни последици

Индийските пазари понесоха незабавен удар, като Nifty 50 индексът отвори с значителен спад, а BSE IT индексът се сгромоляса с 2,20 процента в ранните търгове. Основните компании в сектора на технологичните услуги - ключова част от икономиката на най-населената страна в света, понесоха удар по пазарната си капитализация, който се оценява на 7,5 милиарда долара.

Tech Mahindra поведе спада с 6,45 процента, следвана от значителни загуби в Tata Consultancy Services, Infosys и Wipro, които паднаха между 2-4 процента. Индийският IT сектор е на стойност 283 милиарда долара и извлича над половината от приходите си от американския пазар, се готви и за друго фундаментално предизвикателство към бизнес модела си - в САЩ се готви закон, с който аутсорсингът ще подлежи на допълнително облагане и така ще принуди компаниите да запазват повече дейности в страната.

За да разсее всякакви съмнения какво цели Вашингтон, министърът на търговията Хауърд Лутник определи H-1B програмата като най-използваната за злоупотреби и подчерта ангажимента на администрацията за обучение на американски работници вместо внасяне на чуждестранни таланти.

На фона на всичко това, днес индийската рупия достигна нов рекорден минимум спрямо долара.

Политиката се появява на фона на влошаващи се американо-индийски отношения, тъй като Тръмп преди това удвои митата върху индийския внос до 50 процента, отчасти заради покупките на руски петрол от Ню Делхи.