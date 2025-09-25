Шведската компания Hennes & Mauritz Group (H&M), собственик на втората по големина верига за облекло в Европа, увеличи нетната си печалба с внушителните 39% на годишна база през третото тримесечие на финансовата 2025 година, надминавайки очакванията на експертите.

Според финансовия отчет на компанията, нетната печалба за периода юни-август 2025 г. възлиза на над 3,21 милиарда шведски крони (342 милиона долара), спрямо 2,31 милиарда шведски крони за същия период на 2024 година.

Оперативната печалба на шведската компания се е увеличила до 4,914 милиарда шведски крони, от 3,51 милиарда шведски крони за същия период година по-рано.

Тези високи резултати са постигнати при това при намаляване на приходите за разглеждания тримесечен период на годишна база с 3%, до 57,02 милиарда шведски крони.

По-конкретно, продажбите в Северна и Южна Америка през юни-август на годишна база са намалели с 8%, в страните от Южна Европа с 4%, в скандинавските страни с 1%, а в Азия, Африка и Океания с 10%.

Продажбите в Източна Европа обаче са останали колкото през същия период на миналата година, и само в Западна Европа те са се увеличили с 1%.

Анализатори, анкетирани предварително от FactSet, прогнозираха средно нетна печалба от 2,44 милиарда крони (доста по-ниска от постигнатото), при приходи от 57,03 милиарда крони.

За септември H&M очаква продажбите й в местни валути да останат на същото ниво, като същия месец на миналата година.

По данни към края на август 2025 г., H&M управлява общо 4118 магазина, в сравнение с 4298 година по-рано.

H&M е основана през 1947 г. в Швеция. Освен марката H&M, компанията притежава и марките: COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, както и веригата магазини за стоки за дома H&M Home.