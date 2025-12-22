Моделът, от който започна цялата история на Dacia "by Renault", се завръща на пазара с нов дизайн и ново оборудване, но със същото щедро вътрешно пространство за седан от клас B. С уникално съотношение цена-качество на пазара, моделът Dacia Logan е наличен в Румъния от 14 950 евро с включен ДДС, пише Economica.net.

Изненадата е, че цените в гамата са сходни без значение дали избирате бензиновия двигател TCe 100, или фабрична газ и Eco-G 120. Както отбелязва медията от северната ни съседка, това явно е опит на производителя да насочи клиентите към по-мощната версия, която с помощта на LPG има и по-ниски емисии.

Все още у нас няма ценова листа за новия Logan и не е ясно дали ще бъде по същия начин.

В зависимост от нивото на оборудване и двигателя, румънските цени с ДДС за Dacia Logan достигат до 18 550 евро, като топ версията е Journey с двигател Eco-G 120 и автоматична 6-степенна трансмисия с двоен съединител.

Journey се рекламира като версия за комфортни дълги пътувания с автоматичен климатик, 7-инчов дигитален контролен панел и алуминиеви джанти.

Източник: Dacia

Eco-G 120 пък е турбо агрегат от ново поколение с обем 1,2 литра и три цилиндъра, който развива 120 конски сили (с 20 к.с. повече от предишното поколение) и максимален въртящ момент от 200 Nm. Той единствен може да се комбинира както с ръчна, така и с автоматична скоростна кутия.

Традиционният бензинов агрегат също получава ъпгрейд и 10 коня отгоре, но все така си остава 3-цилиндров и комбиниран единствено с 6-степенна "ръчка".

Сред новостите в обновената Dacia Logan според избраната версия влизат нова мултимедийна система с 10,1-инчов екран, по-удобен волан, нова навигация, безжично зарядно за смартфон и други.

Гамата от цветове включва пет металик нюанса (Schiste Grey, Cedar Green, Iron Blue, Sandstone и Amber Yellow) и два стандартни (Urban Grey и Arctic White).