Компактен, достъпен и определено необичаен - така най-кратко може да бъде описан Dacia Hipster. Концептуалният модел на румънската марка беше представен официално като стъпка по пътя към евтини електрически автомобили за европейския пазар.

Ако или по-скоро когато влезе в серийно производство, 3-метровият Hipster ще е най-малката нова кола по доминираните от едри SUV модели пътища на Стария континент. Буквано говорим за блок с две врати без надвес отпред и отзад, със задна врата, която покрива цялата ширина и зад чието стъкло стоят мигачите и стоповете.

Приликата с японските Kei автомобили е очевидна.

Боядисаните части са сведени до минимум, също както и електрониката - даже прозорците са ръчни.

Според Dacia четирима души могат да пътуват комфортно вътре, като разположението на предните седалки е сравнимо с това на Sandero. При такава стандартна конфигурация багажникът е само 70 литра, но ако се свалят задните седалки получавате малка "баничарка" с 500 литра - и вероятно много фирми биха използвали Hipster именно така.

Батерията и електродвигателят осигуряват максимална скорост от 90 км/ч и 150 км автономия, като според производителя това е "достатъчно пробег за редовните пътувания с две зареждания седмично", тъй като данни от Франция показват, че "94% от автомобилистите изминават по-малко от 40 километра на ден".

Очевидно е, че не говорим за Tesla, но и това не е целта. "Средната цена на нови автомобили в Европа се покачи със 77% между 2010 и 2024 г., далеч изпреварвайки покупателната способност на домакинствата", отбелязват от Dacia, като пред марката е поставена следната цел: "да изобрети отново АВТОМОБИЛА за хората".

По информация на "Ройтерс" Dacia Hipster би струвал около 15 000 евро, което е по-евтино от предишния малък електрически модел - Dacia Spring, и така ще влезе в пряка конкуренция с достъпните китайски електромобили, които започват да заливат пазара.

Голям фактор тук е, че компанията майка на Dacia - Renault, лобира за нова категория малки градски автомобили в Европейския съюз. Очакването е към тях да има по-малко изисквания в различни области, сред които - и безопасността. Конкретно Hipster има две въздушни възглавници - за водача и за пасажера до него.