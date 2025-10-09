Ferrari представи технологията, която ще захранва дългоочаквания първи напълно електрически автомобил Elettrica, съобщава Reuters. Скоро 78-годишният италиански производител на луксозни спортни автомобили ще добави батерийна мощност към своите хибридни и бензинови модели.

На строго охранявано събитие в централата на компанията в Маранело, червен капак на Ferrari беше свален на сцената, за да разкрие готовото за производство шаси на Elettrica: основа за автомобил с батериен пакет и електрически двигател, макар и без колела или външна обвивка.

Източник: Ferrari

Завършеният автомобил, който се очаква Ferrari да представи следващата година, ще развива максимална скорост от 310 километра в час - съвсем малко по-ниска скорост от повечето суперавтомобили на марката с двигатели. Пробегът на батерията ще е поне 530 км.

Четиривратият автомобил ще има специално проектирана звукова система, която ще усилва действителните вибрации от силовия му агрегат, за да създаде отчетливо електрически звук на Ferrari, а не просто да имитира шум от двигателя.

Разкриването на вътрешните механизми на първия електрически автомобил на Ferrari бележи важен етап за автомобилната индустрия, която се бори все по-широко с преминаването от двигател с вътрешно горене към електрическа батерия.

"Днес е исторически ден за нас. Електрическият автомобил ще допълни, а няма да замени съществуващите модели на компанията. Електромобилът е допълнение, а не преход", коментира главният изпълнителен директор Бенедето Виня.

Източник: Ferrari

Подобно на други марки с висока производителност, Ferrari е предпазлива по отношение на електрификацията. През юни Reuters съобщи, че компанията е отложилаа втори модел електромобил до 2028 г. поради липса на търсене.

Конкурентът Lamborghini, част от Volkswagen, отложи първия си електромобил до 2029 г., заявявайки, че пазарът още не е готов. Луксозният автомобилен производител Porsche продължи напредва с електрическите коли, но е притиснат между пренаселения китайски пазар и западните купувачи, които все още искат шумните двигатели с вътрешно горене. Забавянията в пускането на електромобилите засегнаха компанията майка Volkswagen.

Междувременно Ferrari се стреми да направи 20% от моделната си гама изцяло електрическа до 2030 г., показва дългосрочният бизнес план на компанията, представен днес. Това е под целта от 40%, която автомобилният производител си постави за 2030 г. в бизнес план преди три години. Компанията е под по-малък натиск от масовите автомобилни производители да премине към електрически автомобили преди забраната на Европейския съюз от за продажби на нови автомобили, работещи с изкопаеми горива от 2035-а.

Проучванията на марката показват, че богатите по-млади купувачи са склонни да преминат към електрически автомобили.

"Ако мислите за следващото поколение деца, за да остане актуална, може би Ferrari се нуждае от електрическа гама, която представлява върха на тези коли", заяви бившият изпълнителен директор на Aston Martin Анди Палмър.

Ferrari Elettrica, който се очаква да струва поне 500 000 евро, идва почти две десетилетия след появата на първата хибридна технология в болидите от Формула 1 през 2009 г. Ferrari започна да продава хибридни модели през 2019 г.

Шасито и каросерията на Elettrica ще бъдат изработени от 75% рециклиран алуминий, а батерията е напълно интегрирана в пода, за да се понижи центърът на тежестта, което ще помогне за производителността и скоростта. Ще има бързо зареждаща се батерия.

Експерти от индустрията казват, че предизвикателството за марки като Ferrari е как да създадат нещо повече от високотехнологична версия на премиум електромобил, който да има моментално ускорение. Колите на Ferrari, чиято цена започва от над 200 000 евро, трябва да предлагат повече.