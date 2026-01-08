Бразилия се превърна в най-големия световен производител на говеждо месо през 2025 година, изпреварвайки за първи път в историята Съединените щати, според пазарни оценки, публикувани днес. Бразилското производство достигна 12,35 милиона тона миналата година, докато САЩ отчетоха 11,8 милиона тона, което бележи исторически обрат в глобалната индустрия за говеждо месо, оценявана на около 500 милиарда долара.

Този изключителен резултат идва след като южноамериканската държава вече беше най-големият световен износител на говеждо месо с доставки на стойност близо 17 милиарда долара през 2025 година.

Официалните данни ще бъдат обявени през февруари, но анализаторите наскоро ревизираха прогнозите си нагоре, потвърждавайки бразилското превъзходство.

Външно търсене и суша в САЩ движат промяната

Бразилското производство нарасна с 4% през 2025 година, надхвърляйки първоначалните прогнози, които предвиждаха спад. Маурисио Ногейра от консултантската компания Athenagro призна, че първоначалната му прогноза е била за намаление от 2,7%, но реалността се е оказала обратната - увеличение от приблизително 800 000 тона, еквивалентно на целия годишен износ на Аржентина.

Бразилските фермери изпратиха повече животни в кланиците, възползвайки се от силното търсене от Китай и САЩ, където цените на говеждото достигнаха рекордни нива. През декември американското Министерство на земеделието повиши оценките си за бразилското производство с 450 000 тона.

За разлика от това, производството в САЩ падна с 3,9% през 2025 година до 11,8 милиона тона след последователни години на суша, която силно намали стадата. Това е първият път, откакто Бразилия изпреварва САЩ от началото на историческите данни на USDA от 60-те години.

Перспективи за укрепване на лидерството

Анализатори от Rabobank ревизираха прогнозите си, като сега очакват увеличение от 0,5% до 12,5 милиона тона. Ногейра смята, че подобренията в производителността могат да увеличат бразилското производство с около 300 000 тона през 2026 година.

USDA прогнозира глобален спад от 2,4% при шестте водещи производители през 2026 година. В този контекст способността на Бразилия да избегне спада ще бъде решаваща за балансирането на световните цени.