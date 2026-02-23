"Стратегическа автономия" е новата политическа мантра на Брюксел, като тя започна да придобива и материални измерения под формата на нови правила за отбранителни поръчки. Идеята е проста: ако Европа ще се превъоръжава, парите трябва да остават в европейски държави.

Но във Вашингтон тази концепция се чете по различен начин - като посегателство върху доминиращата позиция на американския военнопромишлен комплекс на един от най-доходоносните му пазари.

Парадоксът на "споделеното бреме"

Администрацията на Тръмп от години настоява европейските съюзници да поемат по-голямата част от разходите за собствената си сигурност. Когато обаче ЕС реши да направи точно това, но чрез стимулиране на местното производство, Пентагонът смени тона.

В скорошно предупреждение, изпратено до Европейската комисия, Вашингтон определи плановете за клауза "Купувайте европейското" като "протекционистка и изключваща политика".

Според американското военно ръководство е недопустимо европейските гиганти да се ползват от безпрепятствен достъп до американския пазар, докато Брюксел се опитва да "изтика силово" американските компании от Стария континент.

Цената на непослушанието: Пазарна блокада

Ако Брюксел превърне инициативата в задължителна директива, Вашингтон заплашва с реципрочен отговор. Основното оръжие е преразглеждането на т.нар. споразумения за взаимни отбранителни поръчки (RDPAs).

Към момента 19 от 27-те държави в ЕС имат такива договори, които позволяват на техните фирми да се борят за поръчки от Пентагона при равни условия.

Отмяната на тези изключения на практика би затворила вратите на най-големия военен бюджет в света за европейските производители. Всяко бъдещо участие ще се разглежда "случай по случай", само ако е критично за оперативната съвместимост на НАТО.

Не само танкове: Фронтът се разширява

Напрежението около оръжията е само част от по-широката икономическа обсада. Вашингтон вече използва тежката артилерия на митата и в други сфери:

Дигитален данък : САЩ заплашиха със "секторно отмъщение" срещу компании като Siemens и SAP в отговор на европейските опити за облагане на американските технологични гиганти.

: САЩ заплашиха със "секторно отмъщение" срещу компании като Siemens и SAP в отговор на европейските опити за облагане на американските технологични гиганти. Търговски санкции : Вече са в сила 25% мита върху стоманата и алуминия, а Тръмп заплаши с допълнителни налози върху европейския износ, ако Брюксел не се откаже от "дискриминационните" си регулации в дигиталната сфера.

: Вече са в сила 25% мита върху стоманата и алуминия, а Тръмп заплаши с допълнителни налози върху европейския износ, ако Брюксел не се откаже от "дискриминационните" си регулации в дигиталната сфера. Енергийна зависимост: След отказа от руски газ, САЩ се превърнаха в основен доставчик на втечнен газ за ЕС, покривайки над една четвърт от потреблението - позиция, която Вашингтон не се свени да използва като политически лост.

Европа пред дилема

Ситуацията поставя европейските лидери пред тежък избор. От една страна, зависимостта от американско оръжие (над две трети от вноса на ЕС идва отвъд океана) е риск за суверенитета.

От друга, директният конфликт с администрация, която не се колебае да налага 30-процентни мита върху почти целия европейски износ, може да струва на Съюза до 0,5% от икономическия му растеж.